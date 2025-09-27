Bilim ve Teknoloji

4 farklı yöntem ile Xiaomi 15T Pro ekran görüntüsü alma

Xiaomi 15T Pro’da ekran görüntüsü almak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

Fiziksel Tuşlarla Ekran Görüntüsü Alma:

Telefonun Ses Kısma ve Güç (Açma/Kapama) tuşlarına aynı anda basıp 1-2 saniye bekleyin.

Ekran yanıp söner ve bir deklanşör sesi duyulur; bu, ekran görüntüsünün alındığını gösterir.

Ekran görüntüsü, telefonun Galeri uygulamasında saklanır.

Üç Parmak Hareketiyle Ekran Görüntüsü Alma:

Ekranın üstünden aşağıya doğru üç parmağınızla kaydırın.

Bu özellik varsayılan olarak açık olmayabilir. Aktif hale getirmek için:

Ayarlar > Ek Ayarlar > Kısayollar > Ekran Görüntüsü yolunu izleyin ve “Üç parmakla kaydır” seçeneğini etkinleştirin.

Hızlı Menü ile Ekran Görüntüsü Alma:

Ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak Kontrol Merkezi’ni açın.

Ekran Görüntüsü (Screenshot) simgesine dokunun.

Ekran görüntüsü alındığında, sağ üst köşede bir önizleme görünür; buradan düzenleme veya paylaşım yapabilirsiniz.

Hızlı Top (Quick Ball) ile Ekran Görüntüsü Alma:

Ayarlar > Ek Ayarlar > Hızlı Top seçeneğine gidin ve özelliği etkinleştirin.

Ekranda beliren Hızlı Top simgesine dokunun, ardından Ekran Görüntüsü seçeneğini seçin.

Güç Tuşu ile Tek Tuş Yöntemi (Bazı modellerde):

Güç tuşuna 3-4 saniye basılı tutun; bazı modellerde ekran görüntüsü alma seçeneği çıkabilir.

Notlar:

Ekran görüntüleri Galeri uygulamasında “Ekran Görüntüleri” klasöründe saklanır.

Uzun bir ekran görüntüsü almak için, ekran görüntüsü alındıktan sonra sağ üst köşede görünen önizlemede Kaydırma Ekran Görüntüsü seçeneğini kullanabilirsiniz.

