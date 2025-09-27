4 farklı yöntem ile Xiaomi 15T Pro ekran görüntüsü alma
Xiaomi 15T Pro’da ekran görüntüsü almak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:
Fiziksel Tuşlarla Ekran Görüntüsü Alma:
Telefonun Ses Kısma ve Güç (Açma/Kapama) tuşlarına aynı anda basıp 1-2 saniye bekleyin.
Ekran yanıp söner ve bir deklanşör sesi duyulur; bu, ekran görüntüsünün alındığını gösterir.
Ekran görüntüsü, telefonun Galeri uygulamasında saklanır.
Üç Parmak Hareketiyle Ekran Görüntüsü Alma:
Ekranın üstünden aşağıya doğru üç parmağınızla kaydırın.
Bu özellik varsayılan olarak açık olmayabilir. Aktif hale getirmek için:
Ayarlar > Ek Ayarlar > Kısayollar > Ekran Görüntüsü yolunu izleyin ve “Üç parmakla kaydır” seçeneğini etkinleştirin.
Hızlı Menü ile Ekran Görüntüsü Alma:
Ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak Kontrol Merkezi’ni açın.
Ekran Görüntüsü (Screenshot) simgesine dokunun.
Ekran görüntüsü alındığında, sağ üst köşede bir önizleme görünür; buradan düzenleme veya paylaşım yapabilirsiniz.
Hızlı Top (Quick Ball) ile Ekran Görüntüsü Alma:
Ayarlar > Ek Ayarlar > Hızlı Top seçeneğine gidin ve özelliği etkinleştirin.
Ekranda beliren Hızlı Top simgesine dokunun, ardından Ekran Görüntüsü seçeneğini seçin.
Güç Tuşu ile Tek Tuş Yöntemi (Bazı modellerde):
Güç tuşuna 3-4 saniye basılı tutun; bazı modellerde ekran görüntüsü alma seçeneği çıkabilir.
Notlar:
Ekran görüntüleri Galeri uygulamasında “Ekran Görüntüleri” klasöründe saklanır.
Uzun bir ekran görüntüsü almak için, ekran görüntüsü alındıktan sonra sağ üst köşede görünen önizlemede Kaydırma Ekran Görüntüsü seçeneğini kullanabilirsiniz.