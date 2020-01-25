3500 TL maaşa göre ne kadar kredi çıkar?

Günümüzde artan ihtiyaçlar doğrultusunda nakit ihtiyacımızı karşılamak için bankalara kredi kartı ve ya kredi için başvuruluyor. Krediye başvurmak isteyenler maaşıma ne kadar kredi çıkar, bana en uygun kredi hangisi gibi sorularla karşı karşıya kalabiliyor. Bu yüzden genellikle bankaların kredi danışmanlarına yöneliyorlar.

3500 TL Maaşa Göre Kredi Nasıl Hesaplanır?

Kredi hesaplaması yapılırken bazı dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Bankalar genellikle kişinin aylık gelirine göre çekebileceği krediyi hesaplarken aylık gelirinin %50’sini baz alarak hesaplayabiliyor. Bazı durumlarda özel olarak %40-%70 oranında değişebiliyor. Örneğin 3500 TL geliri olan birinin aylık ödeyeceği miktar %50 oranından baz alınarak yapıldığında her ay 1750 TL taksit ödemesi yapabileceği ele alınarak en yüksek miktarda kredinin ne kadar olacağı hesaplanır.

3500 TL Maaşla Hangi Kredileri Alabilirim?

Kullanım amacına göre bankalar kişiye birçok kredi seçeneği sunabiliyor. Taşıt kredisi, konut kredisi, ihtiyaç kredisi gibi pek çok kredi türü bankalarda bulunuyor. Taşıt ve ihtiyaç kredisi almak isteyen biri 48 ay taksitle kullanılabilirken konut kredisini 120, 180 hatta 240 ay vadeye kadar taksitlendirme yapabiliyor.

3500 TL Maaşla Ne Kadar Taşıt, Konut Veya İhtiyaç Kredisi Alabilirim?

Aylık maaşının 3500 TL olmasından dolayı her ay taksit hakkı 1750 ile sınırlandırabiliyor. Örneğin en yüksek limitten ihtiyaç kredisi almak isteyen biri taksit hakkı 1750 olması ile 48 ay vadeli kredi alması durumunda 84.000 TL’lik kredi alabiliyor. Taşıt kredisi almak istediğinde yine 48 ay vadeli olarak 84.000 TL’lik kredi alabiliyor. Konut kredisi almak isteyen biri 120 ay vadeli almak istediğinde 210.000 TL’ye kadar kredi alabiliyor.

3500 TL Maaşla Kredimi Nasıl Ödeyebilirim?

Kredi alındıktan sonra genellikle akıllarda krediyi nasıl ödeyeceğim, sorusu canlanıyor. 3500 TL maaşı olan biri her ay 1750 TL kredi ödemesi yaptığı için geri kalan ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Her ay düzenli bir şekilde harcamaların kontrol edilmesi genellikle ileri ki dönemlerde para kontrolünü sağlayarak ödemeleri kolaylaştırabiliyor. Değişen faiz oranları ile yapılandırma yapılarak kredi borcu ödenmesinde de kolaylık sağlanabiliyor.