3 farklı yöntem ile Huawei Honor 8X ekran görüntüsü alma

Huawei Honor 8X modeli fiyatına göre oldukça başarılı teknik özellikleri bulunmaktadır.

Honor 8X ekran görüntüsü alma konusunda sizlere bu yazımızda bilgi vermek istiyoruz.

Honor 8X ekran görüntüsü almanın birden fazla yöntemi bulunmaktadır. Biz size her yöntemi yazacağız. Siz kendinize göre hangisi kolaysa o yöntemi kullanabilirsiniz.

Honor 8X ekran görüntüsü almak için;

– İlk olarak hemen hemen bütün akıllı telefonlarda olduğu gibi bu modelde de Ses kısma + Güç tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Bu yöntem alışılmış ve en basit olan yöntemidir.

– Diğer bir yöntem ise bildirim panelini aşağıya indirip makas simgesine basmanız yeterli olacaktır.

– Son olarak bu modelde 3 parmak ile ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. İşaret, orta ve yüzük parmağınız ile bildirim panelini indirir gibi aşağıya ekranı kaydırdığınızda ekran görüntüsü alınacaktır.

Alınan ekran görüntüleri Galeri klasöründe ScreenShot kategorisinde bulabilirsiniz.

Not: Alınan ekran görüntülerinin uzantısı PNG’dir. JPG olarak çevirmek için fotoğrafları bilgisayarınıza atıp tekrardan JPG olarak kaydedebilirsiniz.