2500 TL altı Klima modelleri (12000 BTU)

Yaz aylarının en çok aranan beyaz eşya ürünü kesinlikle klima’dır. Klima fiyatları model ve markalara göre BTU oranlarına göre değişmektedir.

Bu yazıda sizlere 2500 TL altı 12.000 BTU klima modelleri yazmak istiyoruz.

Not: Aşağıdaki klima modelleri ve fiyatları internet ortamından araştırarak sizlere yazdık. 12000 BTU ve 2500 TL olduğu için çok fazla bir çeşit bulunmuyor.

E.C.A. Spylos ESA1212A100 A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Bu model A ++ enerji tüketimine sahiptir. Nem alma özelliği ve 54 dBA ses seviyesi bulunmaktadır. Fiyatı ise 2499 TL civarlarındadır.

İkinci model Copa Soft Line 12 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

Bu model Inverter ve nem alma özelliği bulunuyor. A + enerji tüketimi bulunmaktadır. 48 dBA ses seviyesi bulunuyor.

Bizlerin görmediği sizlerin ekletmek istediği modeli bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.