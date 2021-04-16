25.000 TL’lik Termal kameralı drone Skydio X2

Günümüz teknolojisinde drone modelleri teknik donanımlarına ve taşıdığı kamera özelliklerine göre fiyatları oldukça değişiklik göstermektedir. Bu yazımızda sizlere 25.000 TL değerinde olan Skydio X2 modelinden bahsetmek istiyoruz.

Bu drone’un en büyük özelliği üzerinde takılı olan termal kameradır. Termal kameralı drone fiyatları oldukça yüksektir. Genel olarak termal kameralı drone’ları emniyet güçleri kullanmaktadır.

Peki Skydio X2 özellikleri neler

360 derece sürekli tarama yapan engel sensörü bulunmaktadır. Haliyle bu kadar pahalı bir cihazın bu güvenliği olmak zorundadır. Kamerası 3 eksenli gimbal ile sarsıntısız bir ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Otomatik rota takibi, otomatik eve dönüş modu gibi başlıca önemli özellikleri de yer almaktadır.

Ben hobi olarak bu drone’u almak istiyorum diyorsanız sivil havacılık kaydı yaptırmayı unutmayınız. Çünkü ağırlığı 850 gram civarındadır. 500 gram üstü drone modellerine sivil havacılık kaydı gerektirmektedir.

Batarya kapasitsei ise 2420 mAh’lık Lipo batarya teknolojisi bulunmaktadır. Uçuş mesafesi ise 3.5 KM ile 4 KM civarınadır. Ortalama uçuş sürsi ise 20 dakika ile 25 dakika aralığında değişmektedir.