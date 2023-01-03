2023 Ocak Hyundai i10 fiyatları açıklandı

2023 Ocak ayının ilk günlerinde yavaş yavaş otomobil markaları fiyatlarını açıklamaya başladı. Elimizden geldiği kadar fiyatları sitemize ekleyerek ay ay fiyatları ne kadar artmış izlemiş oluyoruz. Web sitemizde daha önceden Kasım ve Aralık ayı fiyatlarını yazmıştık. Bu fiyatlara ayrı ayrı aramayın diye hepsini ekledik.

2023 Ocak ayı fiyatları:

1.0 MPI 67 PS Jump paketi 335.000 TL olarak açıklandı. Bu model manuel vitesli seçeneğidir.

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump paketli otomatik vitesli olan versiyonu ise 355.000 TL,

1.2 MPI 84 PS Sytle paket olanı ise otomatik vites seçeneği ile 366.000 TL,

1.2 MPI 84 PS Elite olan çift renkli versiyonu ise 382.000 TL olarak yazmaktadır.

2022 Aralık ayı fiyatları:

1.0 MPI 67 PS Jump paketi 313.000 TL olarak açıklandı. Bu model manuel vitesli seçeneğidir.

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump paketli otomatik vitesli olan versiyonu ise 343.000 TL,

1.2 MPI 84 PS Sytle paket olanı ise otomatik vites seçeneği ile 354.000 TL,

1.2 MPI 84 PS Elite olan çift renkli versiyonu ise 370.000 TL olarak yazmaktadır.

2022 Kasım ayı fiyatları:

1.0 MPI 67 PS Jump paketi 300.576 TL olarak açıklandı. Bu model manuel vitesli seçeneğidir.

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump paketli otomatik vitesli olan versiyonu ise 329.298 TL,

1.2 MPI 84 PS Sytle paket olanı ise otomatik vites seçeneği ile 339.887 TL,

1.2 MPI 84 PS Elite olan çift renkli versiyonu ise 355.328 TL olarak yazmaktadır.