2021 yılının en popüler ekran kaydetme uygulamaları

Android cihazlar için ekran kaydetme uygulamalarının sayısı, oldukça fazladır. Ancak her uygulama istenilen sonucu elde etmenize yardımcı olamayabilir. Bu bakımdan ön plana çıkan bazı ekran kaydetme uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalardan dilediğinizi cihazınıza indirerek kolaylıkla ekran kaydetme işlemini yapabilirsiniz.

Az Screen Recorder

Ekran kaydetme uygulamaları arasında son derece popüler olan AZ Screen Recorder, kullanımı basit bir uygulamadır. Bu uygulama içerisinde çeşitli özellikler mevcuttur. Ekran videosunu durdurabilir veya duraklatabilirsiniz. AZ Screen Recorder uygulamasını, android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Çekmiş olduğunuz ekran videosu otomatik olarak galerinize kayıt edilir. Dilerseniz uygulamayı özelleştirme şansına da sahip olabilirsiniz.

Mobizen Screen Recorder

Bir uygulama ya da oyun içerisinde olan faaliyetlerinizi kaydetmenize yardımcı olan Mobizen Screen Recorder, aynı zamanda video düzenleme özelliğine sahiptir. Ekran kaydetme uygulamaları arasında oldukça popüler olan bu uygulama, ücretsiz sürümü ile de kullanılabilir. Anlık video çekebileceğiniz bu uygulama sayesinde istediğiniz zaman ekran kaydedebilirsiniz.

Super Screen Recorder

Ekran kaydetme uygulamaları içerisinde özel bir yeri olan Super Screen Recorder, kullanıcıları ekran videosu için süre kısıtlamasına tabi tutmuyor. İstediğiniz kadar uzunlukta ekran videosu çekebilirsiniz. Kaliteli bir performans sergileyen bu uygulama, farklı çözünürlüklere sahiptir. Dilerseniz ekran videosu sırasında işlemi anında durdurabilirsiniz. Bu uygulamayı ücretsiz olarak kullanabilmek için de reklam içeren sürümünü tercih edebilirsiniz.

Adv Screen Recorder

Android cihazlarınızda ekran kaydedebilmek için tercih edebileceğiniz bir diğer uygulama ise ADV Screen Recorder olarak sizlere sunulur. Bu uygulamada da genel olarak diğer uygulamalarda bulunan özellikler mevcuttur. Ekran kaydetme işlemi sırasında hem arka hem de ön kamera kullanılabilir. Aynı zamanda ekran kaydetme işlemini istediğiniz zaman durdurabilir ya da iptal edebilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu uygulama içerisinde reklamlar bulunmaktadır.

Screen Recorder

Screen Recorder, ekran kaydetme uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Videolarınıza logo ya da metin ekleme imkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda facecam özelliğine de sahip olan bu uygulama, basit bir kullanıma sahiptir. Screen Recorder üzerinden kaydettiğiniz ekran videolarını, daha sonra düzenleme şansına sahipsiniz.