2019-2020 En ucuz akıllı telefonlar

Akıllı telefon dünyasında o kadar çok fazla model var ki hangi modeli alacağınıza karar vermek oldukça zordur.

Bu yazıda sizlere en ucuz akıllı telefonların isimlerini yazmak istedik. Aslında elimizden gelse sizlere her modelin detaylı özelliklerini yazmak isterdik fakat okuyan kişi sıkılır diye sadece telefon isimlerini yazmak yeterli olacağını düşündük.

2019-2020 En ucuz telefon modelleri

BlackBerry Curve 9320 309 TL

BlackBerry Bold 9780 349 TL

BlackBerry Curve 9360 359 TL

Fly Evo Chic 399 TL

Samsung Galaxy Ace 399 TL

Samsung Galaxy Ace 4 399 TL

Samsung Galaxy S3 Mini 415 TL

TP-LINK Neffos Y5L 439 TL

HTC Rio Windows Phone 466 TL

HTC Desire 310 488 TL

Tinmo A11 490 TL

Nokia Lumia 620 499 TL

Alcatel U5 549 TL

Samsung Galaxy Grand Neo 550 TL

Vestel Venus GO 585 TL

Samsung Galaxy S4 Mini 615 TL

ZTE Blade A506 639 TL

Vestel Venus E2 Plus 649 TL

ZTE Blade V7 Lite 649 TL

HTC Desire 616 649 TL

Samsung Galaxy S4 675 TL

Tabi yukarıdaki modellerin birçoğu çok eski modeldir. Ama sadece konuşma yaparım ve sosyal medyayı kullanırım derseniz bu modeller size yeterli gelebilir.

Ama oyun oynamak istiyorsanız maalesef bu modelleri sizi karşılamıyacaktır.