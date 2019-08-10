2019-2020 En ucuz akıllı telefonlar

Akıllı telefon dünyasında o kadar çok fazla model var ki hangi modeli alacağınıza karar vermek oldukça zordur.
Bu yazıda sizlere en ucuz akıllı telefonların isimlerini yazmak istedik. Aslında elimizden gelse sizlere her modelin detaylı özelliklerini yazmak isterdik fakat okuyan kişi sıkılır diye sadece telefon isimlerini yazmak yeterli olacağını düşündük.
2019-2020 En ucuz telefon modelleri
- BlackBerry Curve 9320 309 TL
- BlackBerry Bold 9780 349 TL
- BlackBerry Curve 9360 359 TL
- Fly Evo Chic 399 TL
- Samsung Galaxy Ace 399 TL
- Samsung Galaxy Ace 4 399 TL
- Samsung Galaxy S3 Mini 415 TL
- TP-LINK Neffos Y5L 439 TL
- HTC Rio Windows Phone 466 TL
- HTC Desire 310 488 TL
- Tinmo A11 490 TL
- Nokia Lumia 620 499 TL
- Alcatel U5 549 TL
- Samsung Galaxy Grand Neo 550 TL
- Vestel Venus GO 585 TL
- Samsung Galaxy S4 Mini 615 TL
- ZTE Blade A506 639 TL
- Vestel Venus E2 Plus 649 TL
- ZTE Blade V7 Lite 649 TL
- HTC Desire 616 649 TL
- Samsung Galaxy S4 675 TL
Tabi yukarıdaki modellerin birçoğu çok eski modeldir. Ama sadece konuşma yaparım ve sosyal medyayı kullanırım derseniz bu modeller size yeterli gelebilir.
Ama oyun oynamak istiyorsanız maalesef bu modelleri sizi karşılamıyacaktır.
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