2018 yılında çıkmış 1500 TL ile 2000 TL arasında telefonlar

Akıllı telefon almayı düşünüyorsanız ve 1500-2000 TL arası telefon alacaksanız bu yazımızın size fikir vereceğini düşünüyoruz.

1500-2000 TL arası telefon seçeneklerimiz 4 adettir. 4 adet olmasının sebebi ise bu modellerin 2018 yılında çıkmış olmasıdır. Daha önce sizlere genel olarak modeller yazmıştık.

2018 yılında çıkmış 1500 TL ile 2000 TL arası akıllı telefonlar

1.Model: Vestel Venus Z20

Vestel’in yeni modeli Venus Z20 hala televizyon reklamlarında görebilirsiniz. 5.65 inçlik oldukça dev bir ekranı bulunuyor. Bu ekran 427 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran teknolojine sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 76.63’dür.

Bu kadar büyük bir ekrana sahip olan modeli 3400 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli değiştirelemez bataryası bulunmaktadır.

Vestel Venus Z20 modeli televizyonlarda da kamerasının kalitesinden bahsediliyordu. 16 megapiksellik bir arka ana kamerası bulunuyor. 5 megapiksellik ikinci bir arka kamerasıda bulunuyor. Bu ikinci arka kamera derinlik algısı özelliği vermektedir. Ön kamerası ise 8 megapikseldir. Ön kamera ile F2.2 diyafram aralığında özçekimler yapabilirsiniz.

İşlemci performansına baktığımızda ise 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 yonga seti bulunuyor. 4 GB RAM ile bu telefonun yavaşlaması çok ama çok zor olacaktır.

Vestel Venus Z20’nin diğer güzel bir tarafı ise 64 GB’lık dahili depolama hafızasına sahip olmasıdır. Bu hafıza ile ekstradan microSD hafıza kartı ihtiyacı hissetmeyebilirsiniz. Ama bana yetmez dersenizde hafıza kartı takıldığınıda hatırlatalım. 4.5G teknolojisi olarak ise CAT 6 bulunuyor. Yani saniyede 300 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.

Venus Z20’nin diğer eş değerlerine göre en dikkat çeken tarafıda radyo’nun olmasıdır. Günümüzde artık akıllı telefonlarda radyo özelliğini bulmak oldukça zorlaştı.

Android işletim sistemi olarak 8.0 oreo sürümü ile yüklü gelecektir. Parmak izi okuyucusu özelliği ile Vestel Venüs Z20 modeli 1899 TL’lik fiyat etiketine sahiptir.

2.Model Samsung Galaxy J6

Samsung’un 2018 yılında çıkarmış olduğu bu modelde 5.6 inçlik 294 PPI Pİksel yoğunluğunda Super AMOLED ekranı bulunuyor. Yüzde 75.94’lük ekran/gövde oranı bulunmaktadır. Bu telefonu 3000 mAh kapasitesine sahip bir batarya desteklemektedir. Bataryası değiştirelememektedir. Performans olarak ise 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 7 Octa 7870 yonga seti yer almaktadır. 3 GB RAM ile hızlı ve akıcı kullanım hedeflemektedir. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bana yetmez derseniz hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz.

Samsung Galaxy J6 arka kamerası 13 megapikseldir. Ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahiptir. Ön kamera F1.9 diyafram açıklığı sunmaktadır.

4.5G teknolojisi olarak CAT 4 yer alıyor. Ayrıca bu modelde de radyo olduğunu hatırlatalım.

Android işletim sistemi olarak 8.0 Oreo sürümü ile yüklü gelecektir. Parmak izi okuyucusunun da olduğu Galaxy j6 modeli 1869 TL civarlarında bir fiyat etiketine sahiptir.

3.Modelimiz Xiaomi Redmi Note 5 Pro (6 GB)

2018 yılı Şubat ayı içerisinde çıkan bu modelin 4 GB RAM’li modelininde olduğunu hatırlatalım. Bu yazacağımız olan model 6 GB RAM’li olanıdır.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro’da 5.99 inçlik dev bir ekran bulunuyor. 403 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı yer alıyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 77.43’dür.

Bu modelin diğerlerine göre en büyük avantajı ise 4000 mAh’lık bir batarya kapasitesine sahip olmasıdır. Qualcomm Quick Charge 2.0 hızlı şarj özelliği bulunmaktadır.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro kamera özelliklerine geçtiğimizde de 12 megapiksellik arka ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğe sahip ikinci arka kamerası bulunmaktadır. Ön kamera çözünürlüğü 20 megapiksel ve F2.2 diyafram açıklığı ile kamera donanımı oldukça başarılıdır.

Pefformansına baktığımızda ise 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 chip set bulunuyor. 6 GB RAM ile telefonu yavaşlatmak neredeyse imkansız diyebiliriz.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro dahili depolama hafızası 64 GB’dır. Tabi bana bu hafıza yetmez derseniz ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.

Android 7.1.2 Nougat sürümü ile yüklü olarak gelecektir. 8.0 Oreo sürümünü alıp almayacağı konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor fakat yeni model olduğu için alabileceğini değerlendiriyoruz. Bu modelde Kızılötesi özelliğininde olduğunu hatırlatalım. Parmak izi okuyucusu ile birlikte Xiaomi Redmi Note 5 Pro (6 GB) 1799 TL’den satılmaktadır.

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