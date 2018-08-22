2018 yılı en hızlı şarj olan telefonları

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Yurtdışı teknoloji siteleri arasında yayın yapan PhoneArena isimli internet sitesi 2018 yılının en hızlı şarj olan akıllı telefonlarını açıkladı.

Akıllı telefonların en büyük dezavantajlarından bir tanesi ise şarj sürelerinin kısa gitmesidir. Akıllı telefon üreticileri de bu sorunu hızlı şarj teknolojilerini gidererek kapatmak istiyor.

Telefonlarını aktif olarak kullanan kişilerin şarj süreleri 1 günü geçmemektedir. GÜn içinde en az bir kez daha şarj yapılmaktadır.

PhoneArena’nın paylaştığı bilgilere göre Huawei P20 Pro modeli 4000 mAh’lık batarya kapasitesi ile 90 dakika’da şarj olması ile en hızlı telefonlar arasında birinci sırada yerini aldı.

İkinci sırada ise OnePlus 6 modeli 3300 mAh’lık batarya kapasitesini 80 dakika’da doldurduğu için ikinci sıradadır.

Üçüncü sırada Huawei Mate 10 Pro modeli 4000 mAh’lık batarya kapasitesi ile 102 dakikada şarj olarak 3.sırayı kaptı.

Dördüncü sırayı ise 4000 mAh bataryası 106 dakikada dolan Honor 8 Pro modeli aldı.

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 9 modeli 4000 mAh’lık batarya kapasitesini 109 dakikada doldurarak beşinci sırada gözüküyor.

Yukarıdaki veriler tamamen PhoneArena internet sitesine aittir. Keşke bu modeller bizde olsada sizlere güzel bir test yapabilseydik.