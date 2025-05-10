20 Bin TL civarında PUBG Mobile için telefon önerisi (2025 yılı)

20.000 TL civarında bütçeyle PUBG Mobile için en iyi telefonları seçerken, yüksek performanslı işlemci, yüksek yenileme hızına sahip ekran (90 Hz veya 120 Hz), iyi bir soğutma sistemi, yeterli RAM (en az 8 GB) ve uzun pil ömrü gibi özelliklere odaklanmak gerekiyor. PUBG Mobile, yüksek FPS (90 veya 120 FPS) desteği için güçlü donanıma ihtiyaç duyar ve akıcı bir oyun deneyimi için ekran yenileme hızı kritik önem taşır. Aşağıda, bu bütçe aralığında PUBG Mobile için en uygun telefon modellerini, özelliklerini ve neden önerildiğini detaylı bir şekilde verilmiştir.

20.000 TL Civarında PUBG Mobile İçin En İyi Telefon Modelleri

1. Poco X6 Pro (12GB RAM / 512GB Depolama)

Fiyat: ~19.000-20.000 TL (satıcıya bağlı)

İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4nm)

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120 Hz, 1.5K (1220 x 2712), 1800 nit

RAM/Depolama: 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0

Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj

Kamera: 64 MP ana (OIS), 8 MP ultra geniş, 2 MP makro

PUBG Performansı:

Dimensity 8300 Ultra, PUBG Mobile’ı 90 FPS’te akıcı bir şekilde çalıştırır ve 120 Hz ekran sayesinde yüksek yenileme hızı sunar.

UFS 4.0 depolama, oyun yükleme sürelerini hızlandırır.

HyperOS ile optimize edilmiş yazılım, stabil performans sağlar.

Neden Öneriliyor?: Fiyat-performans oranı çok yüksek. Güçlü işlemci, akıcı ekran ve hızlı depolama ile PUBG Mobile için ideal. Uzun oyun seansları için batarya performansı da yeterli.

2. Samsung Galaxy S23 FE (8GB RAM / 128GB Depolama)

Fiyat: ~20.592 TL

İşlemci: Exynos 2200 (bazı bölgelerde Snapdragon 8 Gen 1)

Ekran: 6.4 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, FHD+ (1080 x 2340), 1450 nit

RAM/Depolama: 8GB LPDDR5 / 128GB UFS 3.1

Batarya: 4500 mAh, 25W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj

Kamera: 50 MP ana (OIS), 12 MP ultra geniş, 8 MP telefoto (3x optik zoom)

PUBG Performansı:

Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1, PUBG Mobile’da 90 FPS desteği sunar ve yüksek grafik ayarlarında kasma olmadan oynatır.

120 Hz AMOLED ekran, akıcı ve canlı görseller sağlar.

Samsung’un optimize edilmiş One UI arayüzü, oyun modlarıyla performansı artırır.

Neden Öneriliyor?: Premium AMOLED ekran, uzun yazılım desteği (4 yıl büyük güncelleme) ve kompakt tasarım isteyenler için ideal. Ancak batarya kapasitesi diğer modellere göre biraz daha düşük.

3. Redmi Note 14 Pro (8GB RAM / 256GB Depolama)

Fiyat: ~22.097 TL (bütçeyi hafif aşabilir)

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4nm)

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120 Hz, 1.5K (1220 x 2712), 2000 nit

RAM/Depolama: 8GB LPDDR4X / 256GB UFS 2.2

Batarya: 5500 mAh, 45W hızlı şarj

Kamera: 50 MP Sony LYT-600 (OIS), 8 MP ultra geniş, 2 MP makro

PUBG Performansı:

Dimensity 7300 Ultra, PUBG Mobile’ı 90 FPS’te rahatça çalıştırır ve soğutma sistemi (13,780mm² grafit buhar odası) uzun oyun seanslarında ısınmayı azaltır.

1.5K 120 Hz ekran, akıcı ve keskin görseller sunar.

HyperOS, oyun optimizasyonları için iyi bir arayüz sağlar.

Neden Öneriliyor?: Büyük batarya, yüksek çözünürlüklü ekran ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, PUBG için immersif bir deneyim sunar. Fiyatı bütçeyi hafif aşsa da performansı buna değer.

4. Oppo Reno 13F (12GB RAM / 512GB Depolama)

Fiyat: ~20.000 TL (tahmini, satıcıya bağlı)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4nm)

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120 Hz, FHD+ (1080 x 2400), 2000 nit

RAM/Depolama: 12GB LPDDR4X / 512GB UFS 3.1

Batarya: 5800 mAh, 45W SuperVOOC hızlı şarj

Kamera: 50 MP ana (4K/30FPS), 8 MP ultra geniş, 2 MP makro

PUBG Performansı:

Snapdragon 6 Gen 1, PUBG Mobile’da 60-90 FPS aralığında performans sunar, ancak yüksek grafik ayarlarında Dimensity 7300 Ultra kadar akıcı olmayabilir.

120 Hz ekran, akıcı bir oyun deneyimi sağlar, ancak 1.5K çözünürlük eksikliği görsel kalitede hafif bir fark yaratabilir.

Büyük batarya, uzun süreli oyun seansları için avantajlı.

Neden Öneriliyor?: Daha büyük batarya (5800 mAh) ve yüksek depolama alanı (512GB) ile öne çıkar. Ancak işlemci gücü, Redmi Note 14 Pro veya Poco X6 Pro’ya kıyasla daha zayıf.

5. Nothing Phone (2a) Plus (12GB RAM / 256GB Depolama)

Fiyat: ~19.500-20.000 TL

İşlemci: MediaTek Dimensity 7350 Pro (4nm)

Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120 Hz, FHD+ (1080 x 2412), 1300 nit

RAM/Depolama: 12GB LPDDR5 / 256GB UFS 3.1

Batarya: 5000 mAh, 50W hızlı şarj

Kamera: 50 MP ana (OIS), 50 MP ultra geniş

PUBG Performansı:

Dimensity 7350 Pro, PUBG Mobile’da 90 FPS’e kadar destek sunar ve optimize edilmiş Nothing OS ile akıcı bir deneyim sağlar.

120 Hz AMOLED ekran, pürüzsüz görseller sunar.

Minimalist arayüz, oyun sırasında kaynak tüketimini azaltır.

Neden Öneriliyor?: Şık tasarım, akıcı Nothing OS arayüzü ve güçlü fiyat-performans oranıyla dikkat çeker. PUBG için yeterli performansı sunarken, benzersiz glyph arayüzü estetik bir fark yaratır.