2 basit yöntem: Mi 11T Pro ekran görüntüsü alma

Xiaomi Mi 11T Pro modeli teknik özellikleri ile performans arayanların ve oyun oynamayı sevenlere hitap ediyor. Bu modeli almak istiyorsanız 8.999 TL ödemeniz gerekiyor. Teknoscrool.com olarak en dikkat çeken özelliği bize göre şarj süresi oldu. 17 dakika’da yüzde 100 şarj oluyor.

Bu yazımızda sizlere Xiaomi Mi 11T Pro modelinde ekran görüntüsü alma yöntemleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Akıllı telefonlarda hemen hemen aynı yöntemler ile alınıyor. Xiaomi’de size önereceğimiz iki kolay yöntem bulunmaktadır.

1.Yöntem:

Yukarıdaki yöntem hemen hemen her marka ve modelde çalışan ses kısma + güç tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tuttuğunuzda otomatik olarak deklanşör sesi duyacaksınız. Diğer yazacağımız yöntem ise daha kolay ve basit olduğu için Xiaomi kullanıcıları tarafından oldukça tercih edilmektedir.

Yukarıdaki yöntem ise Xiaomi’nin kendine has bir özelliğidir. 3 parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda otomatik olarak ekran görüntüsünü almış olacaksınız. Bu yöntem tek el kullanıldığı için oldukça popüler ve rahat olanıdır. İşaret, orta ve yüzük parmağınızı aynı anda ekranın üzerinden aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacaktır.