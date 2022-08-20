2 adet En ucuz 12V akülü araba

Artan enflasyon sonrasında çocukların en çok keyif aldığı akülü arabalarda oldukça büyük zamlar geldi. Birkaç sene önce 500 TL civarlarında olan en ucuz 12V akülü araba modellerine tekrar bakmak istedik. Yaz aylarında 2 ile 6 yaş arası çocukların en büyük oyuncaklarından bir tanesidir.

Babyhope W431R 12V

Bu 12V akülü araç modeli 6 km hıza kadar çıkabiliyor. 12V ve 7Ah akü gücüne sahiptir. 30 Kg’a kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Akülü arabanın ağırlığı 18.5 Kg’dır. Uzaktan kumandası, emniyet kemeri ve vitesi ile ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu akülü arabanın fiyatı 2.499 TL‘dir. Tasarım itibariyle boyu uzun olan çocuklar içerisinde rahat edemeyecek gibi durmaktadır.

Pilsan Panter 12V

Tasarım itibariyle büyük bir akülü araba olduğu için uzun boylu ve kilolu çocuklar için oldukça başarılı bir modeldir. 7 km hıza kadar çıkabilen bu araçta uzaktan kumanda, emniyet kemeri ve vites yer almaktadır. 12V ve 12 Ah akü gücü ile oldukça başarılı bir akülü araba olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

35 kg’a kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. Lazım olursa diye ölçülerinide yazmak istedik. Fiyatı ise 2.599 TL civarlarındadır.

En: 63 cm

Boy: 112 cm

Yükseklik: 66 cm

Çocuklar hızlı bir şekilde büyüdükleri için çok fazla pahalı bir akülü araba almayı tavsiye etmiyoruz. Akülü arabalarda önemli olan servis ağıdır. Kırılan bir parça ya da değiştirilmesi gereken bir parça arızası verdiği zaman servise rahatça ulaşılmalıdır. Genel olarak 12V akülü araba almanızı öneriyoruz. Peki neden? Yıllar önce yazmış olduğumuz yazının size faydası olacaktır.