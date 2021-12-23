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Yeni Taliant indirimli fiyatları açıklandı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Aralık 2021
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Dolar fiyatlarının hızlı yükselmesinden sıfır araç fiyatlarında inanılmaz bir artış olmuştu. Artış olmasına rağmen almak istediğinizde de maalesef araç bulunamıyordu. Dolar fiyatlarının düşmesinden sonra sıfır araç fiyatları da düşmeye başladı. Bu yazımızda sizlere Renault Yeni Taliant fiyatlarından bahsetmek istiyoruz.

Yeni Taliant 4 farklı versiyon ile satılmaktadır. Yeni Taliant Joy paket 1.0 Sce 65 beygir olan 321.000 TL‘dir.

Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo ECO 100 beygir olan versiyonu ise 363.000 TL

Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir olan versiyonu ise 374.000 TL

Yeni Taliant Touch 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir olanı ise 397.900 TL’den satılmaktadır.

Bu araç modelinde İcon donanım bulunmuyor. Fakat Joy ve Touch paketlerine ek ilave opsiyonlar ekletebiliyorsunuz.

Yeni Taliant Joy pakete ektradan ilave opsiyonlar ekletebiliyorsunuz.

  • 8″ Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple
  • CarPlay : 8.250 TL
  • Metalik Renk : 4.250 TL
  • Ön sis farları : 2.000 TL
  • Arka park sensörü : 2.250 TL

Aşağıdaki ilave paketleri ise sadece Touch versiyonuna ekletebiliyorsunuz.

  • Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi) : 9.250 TL
  • Jant Tipi : 5.750 TL
  • Metalik Renk: 4.250 TL
  • Navigasyon Paketi (8” bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay) : 4.250 TL
  • Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü) : 5.000 TL
  • Geri görüş kamerası : 2.500 TL
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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