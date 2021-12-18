Yeni Kona Elektrikli aracın güvenlik donanımı hayran bırakıyor

Hyundai Yeni Kona elektrikli modeli teknolojik donanım ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

64 kWh batarya ile 484 km gibi oldukça başarılı bir mesafeye ulaşmaktadır. 204 PS motor gücü ve 395 Nm tork gücü ile elektrikli araçlar hızlı ve güçlü değil diyenlere güzel bir yanıt olmuş olmaktadır.

Gelelim Yeni Kona Elektrikli modelinin güvenlik donanımlarına.

Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA).

Aracın alt arka tamponda yer alan iki adet radar sensörü sayesinde kör noktaya denk gelen araçları algılandığında otomatik olarak sizi uyarmaktadır. Eğer uyarıyı dikkate almaz sinyal verip hareket ederseniz sistem otomatik olarak fren yapmaktadır.

Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA)

Bu sistem sayesinde dar alanlardan geriye doğru çıkarken yan taraftan yaklaşan bir araç olması durumunda sizi sesli olarak uyarır ve otomatik olarak fren yapmaktadır.

Şerit Takip Asistanı (LFA)

otoyollar ve şehir içerisinde şeritleri takip ederek aracı ortalayarak kendi şeridinde tutmaktadır.

Dur-Kalk Fonksiyonlu Akıllı Hız Sabitleyici

Öndeki araç ile aranızdaki mesafeyi ayarlamaktadır. Bu sayede önünüzde seyreden araç ani fren yaptığınızda refleks göstermezseniz sistem sizin yerinize fren yapmaktadır.

Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)

Bu sistem sayesinde aracın önünde bulunan radar ve kameralar yardımı ile yolda yaya ya da bisiklet olması halinde refleks göstermezseniz otomatik olarak fren yapmaktadır.