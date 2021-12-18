Araba Haberleri

Yeni Kona Elektrikli aracın güvenlik donanımı hayran bırakıyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi

Hyundai Yeni Kona elektrikli modeli teknolojik donanım ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

64 kWh batarya ile 484 km gibi oldukça başarılı bir mesafeye ulaşmaktadır. 204 PS motor gücü ve 395 Nm tork gücü ile elektrikli araçlar hızlı ve güçlü değil diyenlere güzel bir yanıt olmuş olmaktadır.

Gelelim Yeni Kona Elektrikli modelinin güvenlik donanımlarına.

Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA).

Aracın alt arka tamponda yer alan iki adet radar sensörü sayesinde kör noktaya denk gelen araçları algılandığında otomatik olarak sizi uyarmaktadır. Eğer uyarıyı dikkate almaz sinyal verip hareket ederseniz sistem otomatik olarak fren yapmaktadır.

Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA)

Bu sistem sayesinde dar alanlardan geriye doğru çıkarken yan taraftan yaklaşan bir araç olması durumunda sizi sesli olarak uyarır ve otomatik olarak fren yapmaktadır.

Şerit Takip Asistanı (LFA)

otoyollar ve şehir içerisinde şeritleri takip ederek aracı ortalayarak kendi şeridinde tutmaktadır.

Dur-Kalk Fonksiyonlu Akıllı Hız Sabitleyici

Öndeki araç ile aranızdaki mesafeyi ayarlamaktadır. Bu sayede önünüzde seyreden araç ani fren yaptığınızda refleks göstermezseniz sistem sizin yerinize fren yapmaktadır.

Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)

Bu sistem sayesinde aracın önünde bulunan radar ve kameralar yardımı ile yolda yaya ya da bisiklet olması halinde refleks göstermezseniz otomatik olarak fren yapmaktadır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Yeni Kona Elektrikli modeli bakın kaç km mesafeye ulaşıyor

16 Aralık 2021

KM’si oynanmış araç nasıl anlaşılır?

11 Aralık 2021

Yeni Tiguan Allspace güvenlik donanımına bakalım

7 Aralık 2021

Hyundai i10 Aralık ayı fiyatları belli oldu

7 Aralık 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu