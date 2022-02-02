Şubat 2022 Yeni Egea heçbek fiyatları duyuruldu

2022 Şubat ayı Yeni Egea fiyatları açıklandı. Yeni Egea Heçbek almak istiyorsanız 2022 modeli için sadece 1.4 Fire motor 95 HP benzinli Street paket ile 1.3 Multijet 95 HP motor seçenekli Street paket donanımlı olanı ve aynı motor seçenekleri ile Urban paketli versiyonu bulunuyor.

STREET DONANIM

1.4 Fire motor 95 HP Street paket benzinli olan modelin fiyatı 289.900 TL‘dir.

1.3 Multijet 95 HP Street paketli fiyatı ise 370.900 TL‘den satılmaktadır.

Street donanım olduğu için ekstradan güvenlik ve Plus paket ilave donanımları ekletemiyorsunuz.

URBAN PAKET

1.4 Fire motor 95 HP Urban paket benzinli olan modelin fiyatı 305.900 TL‘dir.

1.3 Multijet 95 HP Urban paketli fiyatı ise 385.900 TL‘den satılmaktadır.

Urban donanımlı araçlara Güvenlik ve Plus paket ilave donanımları ekletebiiyorsunuz.

Daha fazla donanımlı araçların ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yukarıda yazan iki modele FIAT resmi internet sitesinde yer alıyor. Lounge donanımları herhalde ilerleyen zamanlarda gelecek gibi duruyor.