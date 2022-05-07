Araba Haberleri

Soru: Araba 3000 deviri geçmiyor!

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji7 Mayıs 2022
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Bir ziyaretçimiz bize mail ile gönderdiği soruyu sitede yayınlamamızı istemiştir. Maalesef arabası ile yaşadığı bu sorununa bir türlü çare bulamamış ve bu sorunu yaşayan ve çözüm bulabilenlerden destek bekliyor.

Soru: Merhaba arkadaşlar. FIAT 500L 1.3 Multi Jet 2013 model manuel vitesli bir aracım var. Araç 3000 deviri geçmiyor. Aşağıdaki işlemleri yapmama rağmen düzelmedi.

Değişenler
Yağ filtresi
Yağ müşürü
Yağ
Egr

Usta usta gezmekten yoruldum. Her gittiğim ustaya para vermektende bütçe kalmadı artık. Benim sorunuma benzer durumu yaşayan varsa ve nasıl hallettiğini yazabilirse memnun olurum. İyi çalışmalar.

Bilgi: Bize göndermek istediğiniz ve sitede yayınlanmasını istediğiniz sorunuz varsa teknoscrool@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji7 Mayıs 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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