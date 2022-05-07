Soru: Araba 3000 deviri geçmiyor!

Bir ziyaretçimiz bize mail ile gönderdiği soruyu sitede yayınlamamızı istemiştir. Maalesef arabası ile yaşadığı bu sorununa bir türlü çare bulamamış ve bu sorunu yaşayan ve çözüm bulabilenlerden destek bekliyor.

Soru: Merhaba arkadaşlar. FIAT 500L 1.3 Multi Jet 2013 model manuel vitesli bir aracım var. Araç 3000 deviri geçmiyor. Aşağıdaki işlemleri yapmama rağmen düzelmedi.

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Yağ müşürü

Yağ

Egr

Usta usta gezmekten yoruldum. Her gittiğim ustaya para vermektende bütçe kalmadı artık. Benim sorunuma benzer durumu yaşayan varsa ve nasıl hallettiğini yazabilirse memnun olurum. İyi çalışmalar.

Bilgi: Bize göndermek istediğiniz ve sitede yayınlanmasını istediğiniz sorunuz varsa teknoscrool@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.