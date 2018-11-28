Renault Megane 4 hoşgeldin ve hoşçakal fonksiyonu açma/kapatma

Renault Megane 4 satın alan bir ziyaretçimiz internetten araştırdığında Hoşgeldin ve Hoşçakal fonksiyonu olduğunu, bu özelliğin kendi arabasında çalışmadığı için nasıl aktif edebileceği konusunda destek maili atmıştır.

Normal şartlarda bu özellik fabrika çıkışında aktif olarak teslim ediliyor. Fakat kullanıcıların bazıları bu özellikten rahatsızlık duyduğu için kapatmış olma ihtimalleri bulunuyor.

Renault Megane 4 hoşgeldin ve hoşçakal fonksiyonunu aktif etmek için çok fonksiyonlu ekrandan araç-kullanıcı ayarları ve daha sonra harici karşılama menüsüne geçiş yapınız. Fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” veya “OFF” seçeneklerini aktif edebilirsiniz.

NOT: Megane 4 karşılama özelliği bazı durumlarda çalışmamaktadır. Örneğin arabanın ön tarafından yaklaştığınızda alıcılar sizi algılamadığı için ışıklar yanmayacaktır. Arka ve yan taraftan arabaya yaklaştığınızda hoşgeldin modu çalışacaktır. Genellikle Megane 4 sahipler arabaya önden yaklaştığında ve ışıklar açılmadığında soluğu serviste almaktadır. Bu durumun normal olduğunu hatırlatalım.