Renault lastik basınç sıfırlama

Bu yazımızda Renault araçlarda astik basıncını ayarlayınız uyarısını nasıl sileceğiniz konusunda bilgilendirmek istiyoruz. İlk olarak şunu söylemek istiyoruz. Aşağıda uyguladığımız adımlar Renault Clio modeline göre anlatılmıştır. Lastiklerin havası düştüğü zaman ya da yeni lastik değişimi yaptığınızda lastik basıncını ayarlayınız uyarısı çıkmaktadır.

Peki lastik havalarını kontrol ettikten sonra yine ışık yanmaya devam ediyorsa ne yapmalısınız? Hemen lastik sensörü arızalandı gibi düşünmeyiniz.

Kontak açıkken sağ taraftaki silecek kolunun ucunda iki tane düğme bulunmaktadır. Alttaki olan düğmeye basılı tutunuz. 15 saniye civarında basılı tuttuğunuzda uyarı silinecektir. Bu şekilde araba yeni lastik hava basınç değerine ayarlanmış olacaktır.

Not: Butona basılı tutmadan önce ekranda “Lastik basıncınızı ayarlayınız” uyarısı bulunması gerekmektedir.