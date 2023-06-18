Renault Austral Gelişmiş güvenlik paketi ile neler geliyor?

Renault Austral almayı düşünüyorsanız bayiye gittiğinizde karşınıza birçok ilave ek opsiyon paketleri çıkacaktır. Tabi kullanıcı olarak 1.4 milyon TL verince ilave paketleri de almak isteyeceksiniz. Aşağıdaki ilave opsiyon paket listesini görebilirsiniz. Biz bu yazımızda size Gelişmiş Güvenlik Paketi içerisinde neler olduğunu yazacağız

Elektrikli Bagaj Kapağı : 9.000 TL

Kayar Arka Koltuklar : 16.000 TL

Panoramik Cam Tavan : 21.500 TL

Çift Renk Gövde Tavan (Yıldız Siyah Tavan) : 16.000 TL

Metalik Renk : 6.500 TL

Kablosuz Şarj Özelliği : 5.000 TL

Konfor Paketi : 34.500 TL

Gelişmiş Güvenlik Paketi : 18.000 TL

Hacim Kazanımlı Yedek Lastik : 6.500 TL

Peki Gelişmiş güvenlik paketi içerisinde neler var?

yaya ve bisiklet algılama fonksiyonlu aktif acil fren destek sistemi (AEBS) – GGP

gelişmiş şerit takip sistemi (E-LKA) – GGP

kör nokta uyarı sistemi (BSW) – GGP

güvenli çıkış asistanı (OSE) – GGP

güvenli mesafe uyarı sistemi (DW)

Yukarı donanıma sahip olmak istiyorsanız 18 Bin TL vermeniz gerekiyor.