Renault Austral Gelişmiş güvenlik paketi ile neler geliyor?
Renault Austral almayı düşünüyorsanız bayiye gittiğinizde karşınıza birçok ilave ek opsiyon paketleri çıkacaktır. Tabi kullanıcı olarak 1.4 milyon TL verince ilave paketleri de almak isteyeceksiniz. Aşağıdaki ilave opsiyon paket listesini görebilirsiniz. Biz bu yazımızda size Gelişmiş Güvenlik Paketi içerisinde neler olduğunu yazacağız
Elektrikli Bagaj Kapağı : 9.000 TL
Kayar Arka Koltuklar : 16.000 TL
Panoramik Cam Tavan : 21.500 TL
Çift Renk Gövde Tavan (Yıldız Siyah Tavan) : 16.000 TL
Metalik Renk : 6.500 TL
Kablosuz Şarj Özelliği : 5.000 TL
Konfor Paketi : 34.500 TL
Gelişmiş Güvenlik Paketi : 18.000 TL
Hacim Kazanımlı Yedek Lastik : 6.500 TL
Peki Gelişmiş güvenlik paketi içerisinde neler var?
- yaya ve bisiklet algılama fonksiyonlu aktif acil fren destek sistemi (AEBS) – GGP
- gelişmiş şerit takip sistemi (E-LKA) – GGP
- kör nokta uyarı sistemi (BSW) – GGP
- güvenli çıkış asistanı (OSE) – GGP
- güvenli mesafe uyarı sistemi (DW)
Yukarı donanıma sahip olmak istiyorsanız 18 Bin TL vermeniz gerekiyor.