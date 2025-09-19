Araba Haberleri

Renault 5 E-Tech Elektrikli Ek Opsiyonlar

Renault 5 E-Tech Elektrikli Ek Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Kişiselleştirme Seçenekleri:

Gövde Rengi: 5 farklı gövde rengi seçeneği sunuluyor (örneğin, pop sarı, gece mavisi gibi parlak renkler).

Çift Renk Tavan: Çift renk tavan alternatifi ile aracın dış görünümünü özelleştirebilirsiniz.

Tavan Şeritleri ve Yapıştırmalar: Renkli tavan şeritleri ve özel yapıştırmalar ile aracınıza kişisel bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

Jant Seçenekleri: 2 farklı jant tasarımı (örneğin, sportif veya klasik tarzda).

Ön Kapı Kişiselleştirmeleri: Ön kapılarda özel grafikler veya logolar eklenebilir.

İç Mekan Özelleştirmeleri:

E-Pop Shifter: Direksiyon simidindeki vites kolu, telefon SIM kartı gibi kolayca değiştirilebilir. Özellikle sarı renkli “number5” versiyonu, ikonik “5” amblemi ile dikkat çeker.

Koltuk Materyalleri: %100 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen koltuklar, farklı renk ve desen seçenekleriyle kişiselleştirilebilir.

OpenR Link Sistemi: Google entegrasyonlu 2 adet 10 inç ekran, sesli asistan, gerçek zamanlı navigasyon ve 50’den fazla uygulama içerir. Ekstra uygulamalar veya premium özellikler için abonelik paketleri eklenebilir.

Taşıma ve Şarj Çözümleri:

Çift Yönlü Şarj (V2L): Renault 5, 3.700 W enerji dağıtım kapasitesiyle elektrikli bisiklet gibi cihazları şarj edebilir. Bu özellik için ek şarj kabloları veya adaptörler satın alınabilir.

Ev Şarj Üniteleri: Renault’nun önerdiği ev tipi şarj cihazları veya hızlı şarj adaptörleri eklenebilir.

Taşıma Aksesuarları: Bagaj düzenleyiciler, çatı taşıyıcıları veya bisiklet taşıyıcıları gibi pratik aksesuarlar.

Teknolojik Donanımlar:

Park Asistanı: Manevra ve park kolaylığı için ek sensörler veya kameralar eklenebilir.

Reno Sanal Asistanı: Renault’nun resmi avatarı “Reno” ile etkileşimli özellikler (örneğin, şarj programlama, kabin ısıtma veya hava temizleyici kontrolü) için ek yazılımlar veya komut paketleri.

Gelişmiş Ses Sistemi: Standart ses sistemine ek olarak premium ses sistemi seçenekleri.

Diğer Aksesuarlar:

Koruma Paketleri: Çizilmelere karşı kapı eşik koruyucuları, bagaj koruma örtüleri veya özel paspaslar.

Estetik Eklentiler: Krom detaylar, özel kaput amblemleri veya aerodinamik eklentiler.

Kış Paketi: Soğuk iklimler için ısıtmalı koltuklar veya direksiyon gibi ek donanımlar (ülkeye göre değişiklik gösterebilir).

Fiyat ve Opsiyon Örnekleri

Renault R5 E-Tech Elektrikli Techno Ev40 120hp: 1.752.000 TL (2025, ÖTV %25).

Renault R5 E-Tech Elektrikli Techno Ev52 150hp: 1.855.000 TL (2025, ÖTV %25).

