Renault 5 E-Tech Elektrikli Ek Opsiyonlar ve Aksesuarlar
Kişiselleştirme Seçenekleri:
Gövde Rengi: 5 farklı gövde rengi seçeneği sunuluyor (örneğin, pop sarı, gece mavisi gibi parlak renkler).
Çift Renk Tavan: Çift renk tavan alternatifi ile aracın dış görünümünü özelleştirebilirsiniz.
Tavan Şeritleri ve Yapıştırmalar: Renkli tavan şeritleri ve özel yapıştırmalar ile aracınıza kişisel bir dokunuş ekleyebilirsiniz.
Jant Seçenekleri: 2 farklı jant tasarımı (örneğin, sportif veya klasik tarzda).
Ön Kapı Kişiselleştirmeleri: Ön kapılarda özel grafikler veya logolar eklenebilir.
İç Mekan Özelleştirmeleri:
E-Pop Shifter: Direksiyon simidindeki vites kolu, telefon SIM kartı gibi kolayca değiştirilebilir. Özellikle sarı renkli “number5” versiyonu, ikonik “5” amblemi ile dikkat çeker.
Koltuk Materyalleri: %100 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen koltuklar, farklı renk ve desen seçenekleriyle kişiselleştirilebilir.
OpenR Link Sistemi: Google entegrasyonlu 2 adet 10 inç ekran, sesli asistan, gerçek zamanlı navigasyon ve 50’den fazla uygulama içerir. Ekstra uygulamalar veya premium özellikler için abonelik paketleri eklenebilir.
Taşıma ve Şarj Çözümleri:
Çift Yönlü Şarj (V2L): Renault 5, 3.700 W enerji dağıtım kapasitesiyle elektrikli bisiklet gibi cihazları şarj edebilir. Bu özellik için ek şarj kabloları veya adaptörler satın alınabilir.
Ev Şarj Üniteleri: Renault’nun önerdiği ev tipi şarj cihazları veya hızlı şarj adaptörleri eklenebilir.
Taşıma Aksesuarları: Bagaj düzenleyiciler, çatı taşıyıcıları veya bisiklet taşıyıcıları gibi pratik aksesuarlar.
Teknolojik Donanımlar:
Park Asistanı: Manevra ve park kolaylığı için ek sensörler veya kameralar eklenebilir.
Reno Sanal Asistanı: Renault’nun resmi avatarı “Reno” ile etkileşimli özellikler (örneğin, şarj programlama, kabin ısıtma veya hava temizleyici kontrolü) için ek yazılımlar veya komut paketleri.
Gelişmiş Ses Sistemi: Standart ses sistemine ek olarak premium ses sistemi seçenekleri.
Diğer Aksesuarlar:
Koruma Paketleri: Çizilmelere karşı kapı eşik koruyucuları, bagaj koruma örtüleri veya özel paspaslar.
Estetik Eklentiler: Krom detaylar, özel kaput amblemleri veya aerodinamik eklentiler.
Kış Paketi: Soğuk iklimler için ısıtmalı koltuklar veya direksiyon gibi ek donanımlar (ülkeye göre değişiklik gösterebilir).
Fiyat ve Opsiyon Örnekleri
Renault R5 E-Tech Elektrikli Techno Ev40 120hp: 1.752.000 TL (2025, ÖTV %25).
Renault R5 E-Tech Elektrikli Techno Ev52 150hp: 1.855.000 TL (2025, ÖTV %25).