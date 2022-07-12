Araba Haberleri

Ford Focus Start-Stop çalışmıyor

Admin fotoğrafı Admin12 Temmuz 2022
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Mail ile gelen soruları yayınlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen soru aşağıdadır.

Soru: Geçen hafta Ford Focus Mk4 aracımı aldım. Start-Stop  özelliğinin olduğunu biliyorum fakat çalışmıyor. Bu konu hakkında yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Bu konu hakkında daha önce sitemizde bilgilendirme yapmıştık. Herhalde soruyu gönderen arkadaşımız yazımıza denk gelmedi.

Genellikle kullanıcılar start-stop devreye girmediğinde hemen şüphelenip acaba bir sorun mu var diye araştırma yapmaktadır. Bu yazımızda size Start-Stop özelliğinin başı şartlarını yazmak istedik.

  • Arabanız yeterli motor sıcaklığına ulaşmadığı zaman,
  • Klima açık ve üfleme derecesi yüksek olduğunda,
  • Durduğunuz zemin düz olmadığında,
  • Akünüzün gerekli olduğu kadar verim vermemesi,
  • Partikül filtrenizin dolu olduğu zaman gibi durumlarda devreye girmiyor.
  • Akünüz yeni olabilir fakat şarj olma özelliğinde bozukluk olabilir

Yukarıda yazdığımız gibi daha birçok durumda devreye girmemektedir. Kısacası motoru yoracak yada güç isteyecek durumlarda start-stop çalışmamaktadır.

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Admin fotoğrafı Admin12 Temmuz 2022
0 1 dakika okuma süresi
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Admin

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