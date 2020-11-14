Fiat 500 ampül tipleri ve güçleri

Fiat 500 arabası olanlar için arabadan kullanılan ampül tiplerinden ve güç oranlarından bahsetmek istiyoruz. Genel olarak bozulan ampülü götürüp aynısında alma yöntemini kullanıyoruz. Fakat bozuk ampülü kaybettiğiniz zaman nasıl alabileceğiniz konusunda bu yazımızın size faydası olacaktır.

Aşağıdaki tablodaki değerleri Fiat 500 kullanım kılavuzundan aldık.

Fiat 500 ampülleri internet alışveriş sitelerinde satılmaktadır. Ufak bir araştırma yaptığımızda büyük E-Ticaret sitelerinde her tipte ampül modellerinin olduğunu görüyoruz. Ampül değişimi yapma konusunda bilginiz yoksa Fiat 500 kullanım kılavuzunda detaylı olarak resimli bir şekilde anlatımı yapılmıştır. Gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.