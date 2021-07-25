Clio 4 1.2 turbo 120 BG otomatik vites yakıt tüketimi nasıl diye merak ediyorsanız sizlere gerçek kullanıcı bilgilerini vermek istedik.

İlk olarak şunu söyleyelim otomatik vites normal olarak manuel vitesli araçlara göre fazla yakıyor. Ama sandığınız kadar çok yakıt tüketimi yoktur.

Clio 4 1.2 Turbo motorlu 120 BG 190 torkluk otomatik vitesli araç şehir için yakıt tüketimi 100 km’de ortalama olarak 8.0 ile 8.5 arasında değişmektedir. Şehir dışı ise klima orta seviye açık, 110 KM sabit hız ile ortalama 6.5 yakmaktadır. Eğer klimayı kapatırsanız 5.5 ortalamayı rahatlıkla görebilirsiniz.

Turbo motor ve tork ile beygir gücü yüksek olduğu için sürüş olarak sizi hiç yormamaktadır.

Farklı konularda 1.2 Turbo Clio 4 hakkında sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.