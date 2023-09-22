Chery en full modeli hangisi? Comfort, Luxury ve Excellent fiyatları

Chery ülkemizde oldukça ilgi gören bir marka olmayı başardı. Teknolojik donanımlı araçları ve yeni nesi tasarımları ile çok lüks gösterişli modelleri bulunuyor. Chery’nin 3 farklı modeli bulumaktadır.

Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Chery OMADA 5 modelleri bulunuyor. Bu 3 farklı araç modelinn kendi aralarında paketli versiyonları bulunuyor.

Tiggo 8 Pro Luxury ve Excellent olmak üzere iki farklı,

Tiggo 7 Pro Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı,

OMADA 5 ise Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı paket içeriği bulunmaktadır.

Chery’nin en baz modeli Comfort olanıdır. En full paket içeriği ise Excellent modelidir.

Son olarak Chery’nin Eylül ayı fiyatlarını yazalım;

TIGGO8 PRO

Luxury 1.490.000 TL

Excellent 1.590.000 TL

TIGGO7 PRO

Comfort 1.195.100 TL

Luxury 1.315.000 TL

Excellent 1.395.000 TL

OMODA5

Comfort 1.180.000 TL

Luxury 1.300.000 TL

Excellent 1.380.000 TL