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Chery en full modeli hangisi? Comfort, Luxury ve Excellent fiyatları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Eylül 2023
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Chery ülkemizde oldukça ilgi gören bir marka olmayı başardı. Teknolojik donanımlı araçları ve yeni nesi tasarımları ile çok lüks gösterişli modelleri bulunuyor. Chery’nin 3 farklı modeli bulumaktadır.

Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Chery OMADA 5 modelleri bulunuyor. Bu 3 farklı araç modelinn kendi aralarında paketli versiyonları bulunuyor.

Tiggo 8 Pro Luxury ve Excellent olmak üzere iki farklı,

Tiggo 7 Pro Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı,

OMADA 5 ise Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı paket içeriği bulunmaktadır.

Chery’nin en baz modeli Comfort olanıdır. En full paket içeriği ise Excellent modelidir.

Son olarak Chery’nin Eylül ayı fiyatlarını yazalım;

TIGGO8 PRO
Luxury 1.490.000 TL
Excellent 1.590.000 TL

TIGGO7 PRO
Comfort 1.195.100 TL
Luxury 1.315.000 TL
Excellent 1.395.000 TL

OMODA5
Comfort 1.180.000 TL
Luxury 1.300.000 TL
Excellent 1.380.000 TL

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Eylül 2023
0 1 dakika okuma süresi

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