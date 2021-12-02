Aralık ayı Kia Rio fiyatları açıklandı

Aralık ayına girdiğimizde araba fiyatların her ay olduğu gibi fiyat değişikliliği yapıldı. Bu yazımızda sizlere Kia Rio modellerinin fiyatları hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Kia Rio modelinin 4 farklı satışı bulunmaktadır. 1 manuel vites ve 3 otomatik vites seçeneği bulunmaktadır. Tüm modellerin benzinli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Kia Rio 1.2L 84 PS manuel vites seçenekli Cool paket donanımlı fiyatı 256.900 TL‘dir. Cool paket bu modelin en baz olan donanımıdır.

Kia Rio 1.4L 100 PS otomatik vites olan Cool paketli fiyatı 349.900 TL’dir.

Kia Rio 1.4L 100 PS otomatik Elegance konfor paketli olan model ise 392.900 TL‘den satılmaktadır.

Kia Rio 1.4L 100 PS otomatik vitesli Prestige paketli olanı ise 412.900 TL‘dir. Prestige paket Rio’nun en dolu olan versiyonudur.

Yeni yıla girdiğimizde tekrardan fiyatlarına bakacağız.