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Araba Kaç Gün Çalışmazsa Akü Boşalır?

Arabayı Vurdurarak Çalıştırmak Arabaya Zarar Verir mi?

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar30 Mart 2022
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Araba kaç gün çalışmazsa akü boşalır sorusu, neredeyse her araç sahibinin aklına en az bir kere olsa da gelmiştir. Özellikle de aracınızı çok sık kullanan birisi değilseniz bu konuya önem vermenizi tavsiye ederiz.

Araba Kaç Gün Çalışmazsa Akü Boşalır?

İlk olarak şunu söylemeliyiz ki, aslında bu sorunun cevabı akünün markası, kalitesi ve hava sıcaklığı gibi birçok değişkene bağlı. Fakat işleri garantiye almak istiyorsanız 1 haftayı geçmemesini tavsiye ederiz. Her ne kadar bu süre 1 ayın dahi üstüne çıkabilse de, dediğimiz gibi işleri garantiye almak istiyorsanız fazla ertelememek en doğru tercih olacaktır.

Arabayı Vurdurarak Çalıştırmak Arabaya Zarar Verir mi?

Akü bitme durumunda başvurulacak çözümlerden biri olan arabayı vurdurmak, bu işi alışkanlık haline getirmezseniz gayet faydalı olacaktır. Fakat bunu uzun vadede kullanmak gibi bir hataya düşerseniz aracınıza olumsuz etkileri olacaktır.

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar30 Mart 2022
0 1 dakika okuma süresi
Çağlar Serdar fotoğrafı

Çağlar Serdar

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