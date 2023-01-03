2023 Ocak COROLLA CROSS 1.8 Hybrid fiyatı

2023 yılı girdikten sonra sıfır araba fiyatları merak ediliyor. Birçok marka Ocak ayının ilk günlerinde fiyatlarında güncelleme yaptığı için henüz yayınlamadı. Toyota’nın fiyat listesine baktığımızda ise fiyatların açıklandığını gördük ve yazımıza eklemek istedik.

Tabi fiyatlar belli ama almak istediğinizde stokta araç var mı yok mu bilemiyoruz. Corolla 1.8 hybrid motor seçenekli araç almak istediğinizde 4 farklı versiyonu bulunmaktadır.

1.8 Hybrid Flame e-CVT : 926.800 TL

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT : 959.900 TL

1.8 Hybrid Passion e-CVT : 1.028.200 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT : 1.103.100 TL

e-CVT : Elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman

Fiyatların hangi tarihine kadar geçerli olduğuna dair herhangi bir bilgi bulamadık. Büyük ihtimal Ocak ayı sonuna kadar geçerli olacağını düşünüyoruz.