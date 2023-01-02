2023 Ocak COROLLA 1.5 Vision Multidrive S fiyatı

2023 yılına girdikten sonra birçok kişi sıfır araba fiyatlarını merak ediyor. Toyota hariç birkaç araba markasına baktığımızda fiyatlarının güncellendiğine dair bilgilendirme yapmışlar. Bizde Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S fiyatlarını eklemek istedik.

Corolla’nın 1.5 motor seçenekli versiyonunda 7 farklı modeli bulunmaktadır. 2 adet manuel vitesli ve 5 adet otomatik vitesli Multidrive S seçenekleri yer alıyor.

1.5 Vision : 642.000

1.5 Vision Multidrive S : 670.300

1.5 Dream : 709.900

1.5 Dream Multidrive S : 738.150

1.5 Flame Multidrive S : 785.000

1.5 Flame X-Pack Multidrive S : 828.650

1.5 Passion X-Pack Multidrive S : 896.550

Bu fiyatların hangi tarihe kadar geçerli olduğunu bulamadık. Sadece 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bu fiyatların geçerli olduğu yazmaktadır. Büyük ihtimal ocak ayı içerisinde geçerli olacağını düşünüyoruz.