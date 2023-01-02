Araba Haberleri

2023 Ocak COROLLA 1.5 Vision Multidrive S fiyatı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Ocak 2023
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2023 yılına girdikten sonra birçok kişi sıfır araba fiyatlarını merak ediyor. Toyota hariç birkaç araba markasına baktığımızda fiyatlarının güncellendiğine dair bilgilendirme yapmışlar. Bizde Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S fiyatlarını eklemek istedik.

Corolla’nın 1.5 motor seçenekli versiyonunda 7 farklı modeli bulunmaktadır. 2 adet manuel vitesli ve 5 adet otomatik vitesli Multidrive S seçenekleri yer alıyor.

1.5 Vision : 642.000
1.5 Vision Multidrive S : 670.300
1.5 Dream : 709.900
1.5 Dream Multidrive S : 738.150
1.5 Flame Multidrive S : 785.000
1.5 Flame X-Pack Multidrive S : 828.650
1.5 Passion X-Pack Multidrive S : 896.550

Bu fiyatların hangi tarihe kadar geçerli olduğunu bulamadık. Sadece 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bu fiyatların geçerli olduğu yazmaktadır. Büyük ihtimal ocak ayı içerisinde geçerli olacağını düşünüyoruz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Ocak 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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