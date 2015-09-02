Sony Xperia Z Z2 ve Z3 Tuş Desen Kilidi Kırma ve Format Atma İşlemi Nasıl Yapılır?

Telefonunuzu tuş kilidi nedeniyle fabrika ayarlarına döndürmek istiyorsanız telefon içinde yer alan bütün verilerin kalıcı bir şekilde silineceğini unutmayın.

Sony Xperia Z Z2 ve Z3 tuş kilidini kırmak için Öncelikle telefonda yer alan Ses Açma tuşuyla beraber Açma tuşuna beraber basın. Sony Xperia logosu gördüğünüzde bastığınız tuşları bırakın. Bu kısımdan Wap Data / Factory Reset yazan kısmı seçin. Ses tuşlarını kullanarak aşağı yukarı seçeneklerde gezinmeniz mümkündür. Son kısmı seçtikten sonra Yes yazan yere tıklayın. Yapılan işlemden sonra Reboot System Now yazısı çıktığında işlem bitmiş olacaktır.

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