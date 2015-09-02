Sony Xperia Z Z2 ve Z3 Tuş Desen Kilidi Kırma ve Format Atma İşlemi Nasıl Yapılır?
Telefonunuzu tuş kilidi nedeniyle fabrika ayarlarına döndürmek istiyorsanız telefon içinde yer alan bütün verilerin kalıcı bir şekilde silineceğini unutmayın.
Sony Xperia Z Z2 ve Z3 tuş kilidini kırmak için Öncelikle telefonda yer alan Ses Açma tuşuyla beraber Açma tuşuna beraber basın. Sony Xperia logosu gördüğünüzde bastığınız tuşları bırakın. Bu kısımdan Wap Data / Factory Reset yazan kısmı seçin. Ses tuşlarını kullanarak aşağı yukarı seçeneklerde gezinmeniz mümkündür. Son kısmı seçtikten sonra Yes yazan yere tıklayın. Yapılan işlemden sonra Reboot System Now yazısı çıktığında işlem bitmiş olacaktır.
Hakan
13 Şubat 2016 at 21:56
2 farklı yontem dıyor ama göremedim kontrol edebilir misiniz?
Teknoloji
13 Şubat 2016 at 22:28
hakan bey uyarınızı için teşekkürler,
Sehven yazılmıştır.
Zafer
20 Şubat 2016 at 13:46
Benim sony z3 compact var tuş kilidi unuttum dediğiniz gibi yapıyom olmuyor açma ve ses tuşu ikisi basıyom kafa yiyecem olmuyor yardım edebilir misiniz
Teknoloji
21 Şubat 2016 at 10:22
Bu şekilde yaptılar ama sizde hiç bir şey mi olmuyor
irem
20 Mart 2016 at 18:44
Bende yapıyorum ama bir türlü olmuyor
Ali
27 Mart 2016 at 23:27
Slm ben se z5 compact var o tuslara basiyorum ama oyle menu felan cikmiyor
Kamer Keleş
5 Mayıs 2016 at 19:19
Z2 tus deseni unuttum birturlu açamıyorum yazmış olduğunuzu deniyorum ama olmuyor
Teknoloji
5 Mayıs 2016 at 20:06
Kamer Bey nasıl birsorun ile karşılaşıyorsunuz?
cihat
11 Haziran 2016 at 00:17
z3 e hiçbir şekilde olmuyor telefonu çöpemi atayım
Teknoloji
11 Haziran 2016 at 11:36
Çöpe atmayın.Telefonculara bir götürmeyi deneyin cihat bey
Asiye Yılmaz
16 Temmuz 2016 at 16:05
Sony xperia z3 compact ekran kilidini unuttum hiç bi şekilde açamadım siz bi çözüm bulduysanız söylerseniz çok sevinirim
sergen
24 Temmuz 2016 at 09:28
Hocam ben z3 desenini unuttum ses acma tusu ile acip kapatmaya basiyorum telefon hic acilmiyor bile.. sim kartin oradaki reset tusunada bastim oradanda olmuyor gmail girecegim bir yerde acilmiyor ne yapmaliyim..
Teknoloji
24 Temmuz 2016 at 18:22
Mecburen tamirciye götürmeniz gerekiyor gibi gözükmektedir.
feti baykar
8 Ağustos 2016 at 12:43
tek ve garanti çözüm 0212 473 77 77 nolu sony müşteri hizmetlerini arayın internet üzerinden program indirdiriyor çözülüüyor sorun denedim kendimde aynı durumdan madurdum
miraç
12 Ağustos 2016 at 13:23
benim sony xperia z1 ekran deseninş unuttum nasıl yapabilirim acaba ?
Teknoloji
13 Ağustos 2016 at 08:08
Sizi bilgilendireceğiz.
Efe
30 Ağustos 2016 at 22:41
Öncelikle telefonda yer alan Ses KAPATMA tuşuyla beraber Açma tuşuna beraber basın. Ses KAPATMA tuşu açma değil ha.
Cccc
3 Eylül 2016 at 01:22
Yardımcı olur musunuz
arda
7 Eylül 2016 at 12:02
z kullanıyom olmuyo hep kandırıyolar
Meyas
7 Kasım 2016 at 15:42
Z1 kilidi unuttum dediklerinizde ise yaramiyor ne yapmam gerekli
Teknoloji
7 Kasım 2016 at 21:18
Merhabalar,
O zaman hard format atmanız gerekmektedir.
Gülten Türkmen
15 Kasım 2016 at 17:45
Her iki tuşa basıyorum ama Android yazısı çıkıyor. Telefonum kilittlendi lütfen yardım edin. Şekilli kilit.
Teknoloji
15 Kasım 2016 at 18:49
Android yazısı çıktıktan sonra bıraktığınız zaman işlem olmuyor mu?
Sultan delibas
14 Aralık 2016 at 20:27
Sizin dediğimiz yöntem olmuyor ne yapmam lazim???
feyza
22 Aralık 2016 at 10:56
sony pc companion kullanarak format atın arkadaşlar