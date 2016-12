GM 5 Plus SIM kart ve hafıza kartı nasıl takılır?

GM 5 Plus modeline hafıza kartı ve SIM kartı takamadıysanız bu yazımız tam size göredir.

General Mobile’ın en çok tutulan modellerinden olan GM 5 Plus, hem performansı hem donanımı ile büyük bir ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.Bir ziyaretçimiz GM 5 Plus modeli aldığını ve hafıza kartı ve SIM kartı nasıl takabileceği konusunda destek istemiştir.GM 5 Plus modelini ilk aldığınızda telefon kutusu içerisinden SIM kart ve Hafıza kartı yuvasını çıkartmak için bir sivri uçlu metal çıkmaktadır.

Bu metal parçayı telefonun sol kenarında bulunan ufak deliğe sokarak bastırın ve yuva açılacaktır.SIM kartınız nano SIM kart olacak ve en ön tarafa koyunuz.Diğer kısma ise isterseniz hafıza kartı isterseniz 2.SIM kartınızı takabilirsiniz.

Not:Herhangi bir sıkıntı ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

