GM 5 Plus SIM kart ve hafıza kartı nasıl takılır?

GM 5 Plus modeline hafıza kartı ve SIM kartı takamadıysanız bu yazımız tam size göredir.
General Mobile’ın en çok tutulan modellerinden olan GM 5 Plus, hem performansı hem donanımı ile büyük bir ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.Bir ziyaretçimiz GM 5 Plus modeli aldığını ve hafıza kartı ve SIM kartı nasıl takabileceği konusunda destek istemiştir.GM 5 Plus modelini ilk aldığınızda telefon kutusu içerisinden SIM kart ve Hafıza kartı yuvasını çıkartmak için bir sivri uçlu metal çıkmaktadır.
Bu metal parçayı telefonun sol kenarında bulunan ufak deliğe sokarak bastırın ve yuva açılacaktır.SIM kartınız nano SIM kart olacak ve en ön tarafa koyunuz.Diğer kısma ise isterseniz hafıza kartı isterseniz 2.SIM kartınızı takabilirsiniz.
Not:Herhangi bir sıkıntı ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.
Serkan
12 Kasım 2016 at 11:37
Benden o aparat çıkmadı ne yapabilirim
Teknoloji
12 Kasım 2016 at 15:55
merhabalar sekan bey,
Sizde o aparat çıkmadıysa kürdan ile sim kart yuvasını çıkartabilirsiniz.Kürdan’ın sivri tarafını kırmanız daha rahat çıkarmanıza fayda sağlayacaktır.
Mustafa
29 Kasım 2016 at 14:56
Hocam ikinci sim kartı hafıza kartının yerine hangi ebatta olması gerek yönü falan her turlu demedim olmadı ya
Hakan
2 Aralık 2016 at 18:52
Mustafa bey Nano sim kart haline getirmeniz gerekli diye biliyorum.
hayati
22 Aralık 2016 at 20:50
2 GB internetim diğer hattı çıkarmak istiyorum sim çıkmıyor telefondan gm 5 plus telefoncuda. cikaramadi garantiye gonder diyo 15 gun diyo telefonu aldığım yer sim kartını takmisti