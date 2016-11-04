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Facebook saati nasıl düzeltilir?

tarafından 4 Kasım 2016 Tarihinde eklendi

Facebook’ta gönderdiğiniz iletiler 1 saat öncesini gösteriyorsa bu yazımız tam size göredir.Aşağıdaki adımları uygulayarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

facebook saat ayarı nasıl bakılır

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta saatleri bir saat geri almadık.Hal böyle olunca birçok sorun ile karşılaşıyoruz.İlk olarak akıllı telefonlarda saat problemleri başladı.Neyse ki akıllı telefonlarda otomatik güncellemeyi kaldırdıktan sonra sorun ortadan kalktı.Teknoscrool.com’a gelen birkaç destek maili üzerine bu konuyu açmak istedik.Kullanıcılarımızdan Facebook Saat Ayarı Nasıl düzeltebilir konusunda sorular gelmeye başladı.Genellikle kullanıcılar facebook’ta bir gönderi yada yorum yaptığında bir saat öncesini gösteriyor.Bu sorun facebooktan kaynaklanmadığını belirtmek isteriz.

Peki Facebook saati nasıl düzeltilir?

Saatler geri almadan önce ülkemizde saat dilimi olarak +2 kullanıyorduk.Kış saati uygulamasına katılmadığımız için saat dilimi otomatik olarak +3 kullanmamız gerekiyor.Telefonuzun saat ayarları olduğu için Facebook,İnstagram,Twitter gibi sosyal medya uygulamarında da gönderdiğiniz iletiler bir saat öncesiymiş gibi göstermektedir.Facebook’ta saat hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.

Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Saat Ayarı > Saat Dilimi sekmelerine giriş yaptıktan sonra “Saat dilimini seçin” kategorisine giriş yaptıktan sonra +03:00 Arabistan standart saat dilimini seçiniz.Eğer Arabistan’ı bulamazsanız lütfen +03:00 Moskova saat dilimini seçiniz.

Not: Önemli olan şehir değil, saat dilimidir.

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4 Yorum

  1. Kadriye

    28 Kasım 2016 at 08:46

    Teşekerür ederim işe yaradı

  2. Teknoloji

    Teknoloji

    28 Kasım 2016 at 19:49

    Vakit ayırıp bize geri bildirimde bulunduğunuz için biz size teşekkür ederiz kadriye hanım.

  3. Nalan

    29 Kasım 2016 at 17:19

    Malesef benim telefonumda ise yaramadi kapatip açtım yinede olmadı

  4. Ömerkor

    31 Aralık 2016 at 00:15

    ALLAH razı olsun sizden düzelttim sonunda

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