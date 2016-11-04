Facebook’ta gönderdiğiniz iletiler 1 saat öncesini gösteriyorsa bu yazımız tam size göredir.Aşağıdaki adımları uygulayarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta saatleri bir saat geri almadık.Hal böyle olunca birçok sorun ile karşılaşıyoruz.İlk olarak akıllı telefonlarda saat problemleri başladı.Neyse ki akıllı telefonlarda otomatik güncellemeyi kaldırdıktan sonra sorun ortadan kalktı.Teknoscrool.com’a gelen birkaç destek maili üzerine bu konuyu açmak istedik.Kullanıcılarımızdan Facebook Saat Ayarı Nasıl düzeltebilir konusunda sorular gelmeye başladı.Genellikle kullanıcılar facebook’ta bir gönderi yada yorum yaptığında bir saat öncesini gösteriyor.Bu sorun facebooktan kaynaklanmadığını belirtmek isteriz.

Peki Facebook saati nasıl düzeltilir?

Saatler geri almadan önce ülkemizde saat dilimi olarak +2 kullanıyorduk.Kış saati uygulamasına katılmadığımız için saat dilimi otomatik olarak +3 kullanmamız gerekiyor.Telefonuzun saat ayarları olduğu için Facebook,İnstagram,Twitter gibi sosyal medya uygulamarında da gönderdiğiniz iletiler bir saat öncesiymiş gibi göstermektedir.Facebook’ta saat hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.

Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Saat Ayarı > Saat Dilimi sekmelerine giriş yaptıktan sonra “Saat dilimini seçin” kategorisine giriş yaptıktan sonra +03:00 Arabistan standart saat dilimini seçiniz.Eğer Arabistan’ı bulamazsanız lütfen +03:00 Moskova saat dilimini seçiniz.

Not: Önemli olan şehir değil, saat dilimidir.

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