Xiaomi telefonu hızlandırma da en etkili yöntemlerin başında geliyor

Telefonlarda animasyonları kapattığınızda telefon gözle görünür şekilde hızlanmaktadır. Birçok kişi animasyonu kaldırdıktan sonra neden bu zamana kaldırmadım diye şikayet etmektedir. Birçok markada animasyonları kapatmak için geliştirici seçeneklerini açmanız gerekiyor. Fakat MIUI 13 sürümü geliştirici seçeneklerini açmadan animasyonları kapatabiliyorsunuz.

Xiaomi Animasyon kaldırma nasıl yapılır?

İlk olarak “Ayarlar” bölümüne giriniz.

Daha sonra “Ek Ayarlar” kategorisine tıklayın.

Açılan sayfanın altında “Erişebilirlik” sekmesini göreceksiniz.

Son olarak üst tarafta 4 kategori yan yana açılacaktır. Siz “Görüş” bölümüne girdiğinizde “Animasyonları kaldır” seçeneğini göreceksiniz. Butonu aktif ettiğinizde animasyonlar kalkmış olacaktır.

Animasyon kaldırılması derken acaba ne kalkıyor diye kendinize sorabilirsiniz. Örneğin bir banka uygulamasına gireceksiniz. Uygulama açılırken yüklenme olan dönme şekli sabit kalacaktır.