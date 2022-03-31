YouTube Katıl Nasıl İptal Edilir?

YouTube ülkemizde ana akım olmasından önce, konu para kazanmaya gelince ülkemizdeki sistemle çok da uyumlu değildi. Fakat ana akım olduktan sonra YouTube‘dan para kazanmak için AdSense gibi ya da sponsorluk gibi birçok para kazanma yöntemi kullanılmaya başlandı. Sonrasında bu seçeneklerin arasına katıl özelliği de eklendi, aslında katıl özelliği tam olarak aranan kandı diyebiliriz. Katılımcılara özel videolar, erken erişim ya da sohbet erişimi derken kullanıcılar kanallara katıl özelliğiyle destek olmaya başladı.

Katıl özelliği iyi ve hoş fakat izlediğimiz kanalları çeşitli sebeplerle izlemeyi bırakabiliyoruz. Tabii bu durumda da izlemediğimiz bir kanala para ödemeyi istemeyebiliriz. Eğer YouTube‘da katıl özelliği aracılığıyla yaptığınız bir aboneliği iptal etmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1) Abonelikten çıkmak istediğimiz kanala giriyoruz.

2) Yukarıda bulunan üyelik sekmesine tıklıyoruz.

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3) Diğer seçeneğine tıklıyoruz.

4) “Üyeliği ve ayrıcalıkları sonlandır” diyoruz.

Bilgisayar sürümünde de yine aynı şekilde üyelik kısmına tıkladıktan sonra çarka tıklayarak erişebilirsiniz.

Konu hakkında merak ettiğiniz ya da takıldığınız bir yer var ise yorumlarda belirtebilirsiniz.