YİP (yakın izleme pazarı) gözaltı pazarı işlem saatleri 2019-2020

Bugüne kadar teknoloji haricinde farklı sorulara yer vermiştik fakat bu sefer çok farklı bir soru geldi.

Bir ziyaretçimiz bize YİP’deki hisselerin alış ve satış saatlerini araştırıp cevap vermemizi istemiştir. Bizde internet ufak bir araştırma yaptık ve YİP hisse senetlerinin açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi vermek istedik.

İlk olarak hisse gruplarından bahsedelim;

Pay Piyasasında ise 7 adet Pazar bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı, Yakın İzleme Pazarı, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’dur.

YİP (yakın izleme pazarı) yada halk dilinde gözaltı pazarı olarak bilinmektedir.

YİP (yakın izleme Pazarı) Gözaltı pazarı hisse alış ve satış saatleri şöyle;

Günde sadece 4 kez işlem görmektedir.

– 09:55

– 12:55

– 13:55

– 17:55

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