Xiaomi ve Oppo Google aramaları otomatik kapanıyor

Bazı Oppo ve Xiaomi kullanıcılarında karşılaşan bir sorun olan google aramalarının otomatik olarak kapanma sorunu olduğunu gördük.

Google Chrome uygulamasında herhangi bir sorun oluşmuyor. Telefon ekranında bulunan Widget Google arama çubuğunu kullandığınız zaman otomatik olarak kapanmaktadır. Teknoscrool.com olarak bizde Xiaomi Note 8 Pro kullanıcısıyız. Bizde de aynı sorun oluştu.

Uzun bir araştırma yaptıktan sonra bir çözüm yöntemi bulamadık. Son denediğimiz yöntem işe yaradı.

Google Widget aramalarının otomatik kapanmaması için ilk olarak Google Play Store uygulamasını açınız.

Sol menü tuşundan “Uygulamalarım” kategorisine geçiş yapınız.

Güncellemesi gelmiş olan sistemsel uygulamaları göreceksiniz. Buradaki diğer uygulamaları güncellemeye gerek yok. Sadece Android işletim sistemi uygulamalarını ve Google ile alakalı olan uygulamaları güncellemeniz yeterli olacaktır.

Tam olarak hangi güncellemeden sonra bu sorun düzeldiğini maalesef bilemiyoruz. Arka arkaya birkaç tane sistem uygulaması güncellediğimiz için bilemiyoruz.

Ziyaretçilerimizden istediğimiz tek tek sistem uygulama güncellemesini yapınız. Her güncellemeden sonra denerseniz ve sonuca ulaşırsanız bize yorum olarak yazabilirseniz çok memnun oluruz.