Xiaomi numara engelleme ve engelenen numaraların bildirimlerini kapatma

Xiaomi Redmi Note 10 Pro modeli fiyat performans ürünü olduğu için telefon alacakların beğenisi kazandı. Bu yazımızda sizlere Redmi Note 10 Pro modelinde numara engelleme nasıl yapılır ve Redmi Note 10 Pro’da engellenmiş numaradan gelen çağrıların tamamen kapatılması konusunda bilgi vermek istiyoruz. Aslında sadece Note 10 Pro değil, diğer tüm Xiaomi modellerinde uygulayabilirsiniz.

İlk olarak Xiaomi Note 10 Pro numara engelleme

Sizi arayan numaranın üstüne basılı tutunuz. Basılı tuttuğunuzda aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir menü karşınıza çıkacaktır.

Engelle/spam olarak bildir butonuna bastığınızda artık bu numara sizi arayamayacaktır.

Engellediğiniz numara sizi arayınca size bildirim gelebilir. Sizi arayan kişinin bildirimlerini de görmek istemiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

İlk olarak numara çevirme/arama menüsüne giriş yapınız.

Daha sonra ekranın en sağ üst köşesinde 3 nokta üst üste butonunu göreceksiniz ve tıklayın.

Açılan menüde “ engellenen numaralar ” sekmesine giriş yapınız.

” sekmesine giriş yapınız. Son olarak aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi ayarı yaptıktan sonra artık sizi arayan olsa bile bildirim gelmeyecektir.

Yukarıdaki adımları sadece Note 10 Pro modelinde değil, diğer tüm modellerde Xiaomi numara engelleme adımları olarak uygulayabilirsiniz.

Ek bilgi: Engellenen numarayı kaldırmak istiyorsanız yukarıdaki adımları tekrar yaparak daha önceden engellediğiniz numaranın yanındaki çarpı butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Ek bilgi: Engellediğiniz numara size sosyal medya uygulamaları üzerinden WhatsApp veya Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarından mesaj gönderebilir yada arayabilir. Buradan da engellemek istiyorsanız uygulamanın içerisinden yapmanız gerekmektedir.

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