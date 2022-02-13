Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Mi 11T Pro ekran koruyucu ve kılıf modelleri Mi 11T’ye uygun

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji13 Şubat 2022
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Sitemizi takip edenler yakın zamanda Xiaomi Mi 11T kullanmaya başladığımızı bilmektedir. Pahalı bir telefon olunca mecburen kılıf ve ekran koruyucu almak zorunda hissettik. Orjinal kutusunda şeffaf silikon Xiaomi Mi 11T kılıfı çıktı.Ekran koruyucu olmadığı için internette ufak bir araştırma yaptık.

Maalesef Xiaomi Mi 11T ekran koruyucu bulamadık. Bütün telefon aksesuar satıcılarına baktığımızda Xiaomi Mi 11T Pro ekran koruyucu sattıklarını gördük. Aslında Mi 11T Pro için aldığınız ekran koruyucu ve kılıf modellerinin uyması gerekmektedir.

Neden derseniz her iki telefonun ekran boyutu ve telefon ölçüleri aynı olduğunu görürsünüz.

Xiaomi Mi 11T ölçüleri

Boy: 164.1 mm
En: 76.9 mm
Kalınlık:8.8 mm
Ağırlık: 203 Gram

Xiaomi Mi 11T Pro ölçüleri:

Boy 164.1 mm
En 76.9 mm
Kalınlık: 8.8 mm
Ağırlık: 204 Gram

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji13 Şubat 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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