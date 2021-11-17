Xiaomi Mi TV Stick cihazı 15 günde yüzde 10 zam yemiş

Sitemizi takip edenler geçen ay Xiaomi Mi TV Stick cihazı hakkında bir yazı yazmıştık. Ekim ayında yazdığımız yazıda 3 ay içerisinde 269 TL’den 449 TL’ye çıkışını belirtmiştik.

Yazımızı okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yukarıdaki yazımızı yazdıktan sonra aradan 30 gün geçmiş. Acaba Xiaomi Mi TV Stick son fiyatları ne kadar olmuş diye bakalım dedik. Fiyatların 499 TL’ye çıktığını görüyoruz. E-Ticaret sitelerinde bulabildiğimiz en uygun fiyat 499 TL’dir.

Bazı E-Ticaret sitelerinde fiyatları 589 TL gibi fiyat yazmışlar. Kasım ayının ilk günlerinde fiyatlar 459 TL civarlarında geziyordu. Ne olduysa bir anda fiyatlar 499 TL’ye fırlamış. Dolar fiyatı 1 Kasım’dan itibaren yüzde 7 civarı yükseliş sergiledi. Mi Stick cihazına yüzde 10’dan fazla zam gelmiş.

Satıcılara sorarsanız sattığımızda fiyattan geri alamama riskine karşı fiyatları bu şekilde yaptık derler. Bakalım dolar düşerse cihazların fiyatı düşecek mi göreceğiz.