Xiaomi Mi 14T pro ile honor 200 pro hangisinin kamerası daha iyi?

Xiaomi 14T Pro Kamera Özellikleri:

Arka Kamera: Üçlü kamera sistemi

Ana Kamera: 50 MP (Sony IMX906 sensör, f/1.7 diyafram, optik görüntü sabitleme – OIS)

Geniş Açı: 12 MP

Telefoto: 50 MP (2.5x optik zoom)

Ön Kamera: 32 MP

Video: 8K video kaydı, 4K 60fps, Ultra HDR desteği, Leica lensleriyle geliştirilmiş renk doğruluğu ve dinamik aralık.

Özellikler: Leica ile ortak geliştirilen lensler, Master Lens modu (özellikle portre çekimlerinde), gelişmiş gece modu ve tutarlı video stabilizasyonu (OIS + EIS).

PhoneArena Kamera Skoru: Genel: 142, Fotoğraf: 149, Video: 135.

Kullanıcı Geri Bildirimi: Reddit tartışmalarında, Xiaomi 14T Pro’nun portre modunda daha doğal ve gerçekçi sonuçlar verdiği, özellikle Leica lenslerinin renk doğruluğu ve detaylar açısından üstün olduğu belirtiliyor. Video stabilizasyonunun Honor 200 Pro’ya kıyasla daha iyi olduğu söyleniyor.

Honor 200 Pro Kamera Özellikleri:

Arka Kamera: Üçlü kamera sistemi

Ana Kamera: 50 MP (Omnivision OVX9000 Light Hunter 900 sensör, f/1.9 diyafram, OIS)

Geniş Açı: 12 MP

Telefoto: 50 MP (2.5x optik zoom)

Ön Kamera: 50 MP (daha yüksek çözünürlüklü selfie kamerası)

Video: 4K 60fps (AI kapalıyken, aksi takdirde 4K 30fps), OIS ve EIS desteği, ancak video stabilizasyonunun tutarsız olduğu belirtiliyor.

PhoneArena Kamera Skoru: Genel: 131, Fotoğraf: 143, Video: 120.

Kullanıcı Geri Bildirimi: Honor 200 Pro’nun portre modunda yapay bir bokeh efekti (aperture effect) ürettiği ve yakınlaştırmalarda görüntülerin bazen gerçek dışı göründüğü belirtiliyor. Renk doğruluğu ve doğal tonlar açısından Huawei ve Pixel cihazlarıyla karşılaştırıldığında güçlü olduğu söyleniyor, ancak video stabilizasyonu Xiaomi’ye göre daha zayıf.

Karşılaştırma ve Değerlendirme:

Ana Kamera Performansı:

Xiaomi 14T Pro, Sony IMX906 sensörü ve Leica lensleriyle daha iyi dinamik aralık, renk doğruluğu ve düşük ışık performansı sunuyor. Daha geniş f/1.7 diyaframı, düşük ışıkta daha fazla ışık yakalamasına olanak tanır.

Honor 200 Pro’nun Omnivision OVX9000 sensörü de iyi bir performans sergiliyor, ancak f/1.9 diyaframı Xiaomi’ye kıyasla biraz daha az ışık alıyor. Yine de genel fotoğraf kalitesi oldukça yüksek.

Video Performansı:

Xiaomi 14T Pro, 8K video kaydı ve daha iyi stabilizasyon (OIS + EIS) ile öne çıkıyor. PhoneArena testlerinde video skoru 135 iken Honor 200 Pro 120 puan aldı. Reddit kullanıcıları, Xiaomi’nin video stabilizasyonunun daha tutarlı olduğunu belirtiyor.

Honor 200 Pro, 4K 60fps kaydedebiliyor (AI kapalıyken), ancak stabilizasyon sorunları nedeniyle Xiaomi’nin gerisinde kalıyor.

Selfie Kamerası:

Honor 200 Pro’nun 50 MP ön kamerası, Xiaomi 14T Pro’nun 32 MP ön kamerasına kıyasla daha yüksek çözünürlük sunuyor. Bu, selfie’lerde daha fazla detay arayanlar için bir avantaj olabilir.

Ek Özellikler:

Xiaomi 14T Pro, Leica ile iş birliği sayesinde portre çekimlerinde “Master Lens” modu gibi özel özellikler sunuyor ve Ultra HDR desteğiyle daha iyi dinamik aralık sağlıyor.

Honor 200 Pro, renk doğruluğu ve doğal tonlar açısından güçlü, ancak portre modunda yapay efektler nedeniyle eleştiriliyor.

Sonuç:

Xiaomi 14T Pro kamera performansı açısından genel olarak daha iyi bir seçenek. Leica lensleri, daha iyi video stabilizasyonu, 8K kayıt yeteneği ve PhoneArena testlerinde daha yüksek skorlar (142 vs. 131) bunu destekliyor. Özellikle portre çekimleri, düşük ışık performansı ve video kalitesi öncelikse Xiaomi 14T Pro tercih edilmeli.

Honor 200 Pro, selfie kamerasında daha yüksek çözünürlük sunuyor ve renk doğruluğu açısından güçlü. Fotoğraf odaklı kullanıcılar için iyi bir alternatif, ancak video performansı ve portre modunun doğallığı Xiaomi’nin gerisinde.

Eğer kamera senin için öncelikse ve özellikle video çekimi veya profesyonel görünümlü portre fotoğrafları istiyorsan, Xiaomi 14T Pro daha iyi bir seçim olacaktır. Ancak selfie kalitesine önem veriyorsan, Honor 200 Pro’yu da değerlendirebilirsiniz.