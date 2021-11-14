Xiaomi Mi 11T Pro komple yedek alma adımları ekledik

Xiaomi Mi 11T Pro modelinde yedek alma konusunda sizlere bilgi vermek istiyoruz. Yedekleme işlemi sayesinde telefonuzun aniden bozulma yada kırılmalara karşı tedbir almış olacaksınız.

Mi 11T Pro’da isterseniz manuel olarak yedek oluşturabilir yada otomatik yedeklemeler de yapabilirsiniz.

Manuel yedekleme

Ayarlar > Ek ayarlar > Yedekleme ve sıfırlama > Yerel yedeklemeler bölümüne gidin, “Yedekle” seçeneğine dokunun, yedeklemek istediğiniz sistem ayarlarını ve uygulamaları seçin ve

yeniden “Yedekle” seçeneğine dokunun. Yedeklemelerin oluşturulması birkaç dakika sürebilir.

Ayarlar > Ek ayarlar > Yedekleme ve sıfırlama > Otomatik yedeklemeler bölümüne gidin, yedekleme zamanını ayarlayın ve yedeklemek istediğiniz öğeleri seçin. Otomatik yedeklemeler yerel yedekleme listenizde görüntülenir.

Genel olarak kullanıcılar otomatik yedeklemeyi tercih etmektedir. Bu sayede uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. İsterseniz yedekleme işleminize şifre koyabilirsiniz. Bu sayede sizden başka kimse telefon yedeğinize ulaşamayacaktır.

Şifrelenmiş bir yedekleme oluşturmak istiyorsanız “Yedekle” düğmesinin yanındaki kilide dokunun. Şifrelenen öğelere erişmek için Mi Hesabınızda oturum açmanız gerekir.