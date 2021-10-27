Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Mi 11T Pro kamera korumalı kılıf modeli başarılı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Ekim 2021
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Xiaomi Mi 11T Pro performans tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Sadece performansı değil, kamera donanımı ile fotoğraf çekmeyi severlerin ilgisini çekti. Mi 11T Pro kamera özelliklerine kısaca bakalım;

108 megapiksel çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. Arka ana kamera ile 4320p Ultra HD 8K video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamerası 8 MP ve üçüncü arka kamera 5 MP‘dir.

Birçok kişi akıllı telefonlarında kılıf kullanırken kamera çizilmesine karşı önlem almamaktadır. Bir yurt dışı E-Ticaret sitesinde Xiaomi Mi 11T Pro için çok güzel bir arka kapak koruyucu gördük.

Ekran fotoğrafında gördüğünüz gibi fotoğraf çekeceğiniz zaman kamera üzerindeki koruyucuyu aşağıya doğru kaydırıyorsunuz. İşiniz bitince tekrar kapağı yukarı kaydırarak kamera kapanıyor. Bu kılıf sayesinde arka kamera çizilmelere karşı tamamen korunmuş olacak.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Ekim 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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