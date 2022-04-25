Xiaomi Mi 11T Mi Turbo Şarj olmuyor?

Xiaomi Mi 11T modeli ultra hızlı şarj özelliği ile kullanıcıların ilgi odağı olmayı başaran modellerdir. 67 W ile 40-45 dakika civarında tam şarj olmaktadır.

Orjinal şarj aleti ile şarj ettiğiniz zaman ekranda Mi Turbo Charge yazısını göreceksiniz. Temsili olarak bir adet fotoğraf ekledik. Kendi telefonumuzdan ekran görüntüsü almaya çalıştık fakat ultra şarj yazısı bir süre sonra kaybolduğu için bir türlü almayı beceremedik.

Xiaomi Mi 11T modelinin orjinal şarj cihazı 67 W’dır. Şarj aleti üzerinde de 67 W yazısını göreceksiniz. Ayrıca şarj kablosu diğer modellerin şarj kablolarına göre daha kalındır.

Xiaomi Mi 11T şarj kablosu üzerinde 6A yazmaktadır.

Mi 11T modeline 33 W adaptör ile şarj etmek isterseniz ultra hızlı şarj devreye girmeyecektir. Büyük ihtimal sizin şarj cihazınız 67 W gücünde değildir. Xiaomi Mi 11T aldığınızda şarj cihazı ve kablosuna bir kez daha bakınız. 67 W adaptör ve 6A şarj kablosu olmasına dikkat ediniz.

Bazı telefoncular size 33 W şarj cihazı verebilir. Kesinlikle kabul etmeyiniz. 67 W’lık şarj cihazının fiyatı 500 TL civarlarındadır.