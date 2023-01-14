Xiaomi Google Play Store Netflix yok

Xiaomi modellerinin bazılarında Netflix sorunu yaşanabiliyor. Sıfır aldığınızda telefonu kurduğunuzda otomatik olarak Netflix yüklü olarak gelmektedir. Fakat eski sürüm bir Netflix uygulamasını güncellemek ya da kaldırıp tekrar kurmak istediğinizde Google play store’da sayfanın başındaki ekran görüntüsündeki gibi hata ile karşılaşabilirsiniz.

Netflix uygulamasını Google Play Store’da aradığınız zaman “Buy uygulama cihazınızda çalışmaz” hatası alabilirsiniz. Genellikle yurt dışından getirilen Xiaomi cihazlarında bu sorunu yaşanıyor. Hemen panik yapmanız gerek kalmıyor. Google Play Store haricinde birkaç güvenilir internet sitelerinden kendi telefonuza uygun olan Netflix uygulamasını yükleyebilirsiniz.

Bizde bu sorun ile karşılaştık ve indirme linki verdiğimiz web sitesinden indirerek kurduk. Uptodown sitesi yıllardır aktif olan bir uygulama indirme web sitesidir. Aklınıza gelebilecek her türlü uygulamanın eski versiyonlarına bile ulaşabiliyorsunuz.