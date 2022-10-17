Bilim ve Teknoloji

Xiaomi 12 Pro parlak silikon kılıf çok hoş duruyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Ekim 2022
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Fotoğraf: Aliexpress

Xiaomi 12 Pro modeli hem performansı hem tasarımı ile çok beğenildi. 28.000 TL’lik fiyatı ile kılıfsız kullanmak gerçekten cesaret istiyor. Xiaomi 12 Pro kılıf çeşitlerine baktığımızda birçok model olduğunu görüyoruz. Ama bu model bizim çok hoşumuza gittiği için sitemize eklemek istedik. Belki 12 Pro kullanıcısı aramızda varsa ve bu tarz bir kılıf modelini tercih edebilir.

Yurt dışı E-Ticaret sitesinde gördüğümüz bu Xiaomi 12 Pro parlak silikon kılıf çok tatlı bir hava katıyor.

Xiaomi 12 Pro silikon kılıf yazıyor ama bu nasıl bu kadar parlak olduğuna anlam veremedik. Sanki cam kılıf gibi duruyor.

Xiaomi 12 Pro silikon kılıf fiyatı ise yurt dışında 1 euro olduğunu görüyoruz. Maalesef bizim ülkemizde aksesuar ürünleri pahalı. Ama mecburen 28.000 TL’lik telefon kullanıyorsanız almaktan başka çareniz bulunmuyor.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Ekim 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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