WhatsApp telefon tarihi yanlış hatası çözümü

Şüphesiz WhatsApp uygulaması telefonlarda normal mesajlaşmayı yani SMS’i bitiren uygulama oldu. Telefonlarda olmazsa olmazı olan WhatsApp’da telefon tarihi yanlış hatası nasıl çözülür konusunda sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Cihazınızın tarih ve saat ayarları yanlış sorunu artık çok fazla karşılaşılmıyor ama biz yinede sitemizde olmasını istedik. İlk olarak WhatsApp’ın en güncel sürümünün cihazda yüklü olduğundan eminseniz aşağıdaki adımları uygulamaya geçelim;

Cihazınızda Ayarlar’a gidin.

Tarih ve Saat seçeneğine gidin.

Otomatik Zaman Dilimi işareti tikli ise onu kaldırın ve manuel olarak bulunduğunuz ülkeyi işaretlemeniz yeterli olacaktır.

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