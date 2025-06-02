Vivo V50 lite Pubg kaç fps veriyor?

Vivo V50 Lite 5G’nin PUBG Mobile performansı hakkında yabancı kaynaklara dayanarak Vivo V50 Lite 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemciye ve 6.77 inç 120 Hz AMOLED ekrana sahip bir orta segment cihazdır. Yabancı kaynaklarda bu cihazın PUBG Mobile performansı şu şekilde değerlendiriliyor:

FPS Performansı:

GSM FULL INFO’ya göre, Vivo V50 Lite 5G, PUBG Mobile’da orta-yüksek grafik ayarlarında 40-60 FPS aralığında bir performans sunuyor. Bu, oyunun akıcı bir şekilde oynanabileceğini gösteriyor, ancak yoğun sahnelerde (örneğin, kalabalık çatışmalarda) FPS düşüşleri yaşanabilir.

Vietnam.vn’nin incelemesinde, cihazın orta-yüksek grafik ayarlarında 60 FPS’ye ulaşabildiği belirtiliyor. Yaklaşık 2 saatlik sürekli oyun testlerinde stabil bir deneyim sağladığı, ciddi FPS düşüşleri olmadan çalıştığı rapor edilmiş. Ancak, cihazın performansı, aynı fiyat segmentindeki rakiplere (örneğin, Samsung Galaxy A56 5G veya Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G) kıyasla biraz daha düşük.

Grafik Ayarları:

PUBG Mobile’da Smooth + Extreme veya HD + High ayarlarında oynanabilir. Ancak, Ultra HDR gibi yüksek grafik ayarlarında performans düşüşleri gözlemlenebilir.

Kaynaklar, en akıcı deneyim için Smooth + High veya Balanced + Medium ayarlarını öneriyor.

Isı ve Batarya:

Vivo V50 Lite 5G, 6500 mAh bataryası sayesinde uzun süreli oyun seanslarında iyi bir performans sunuyor. Vietnam.vn’ye göre, 2 saatlik oyun testinde cihaz orta düzeyde ısınma gösteriyor, ancak rahatsız edici bir seviye değil.

Yugatech’in incelemesinde, bataryanın 20 saat 37 dakika dayandığı ve 90W hızlı şarj ile desteklendiği belirtiliyor. Bu, PUBG oynarken sık sık şarj etme ihtiyacını azaltıyor.

Sınırlamalar:

Yugatech, cihazın işlemcisinin (Dimensity 6300) düşük-orta segment olduğunu ve grafik yoğun oyunlarda (örneğin, Wuthering Waves) düşük ayarlarda bile çok akıcı olmadığını belirtiyor. PUBG Mobile gibi daha az talepkar oyunlarda ise sorun yaşanmıyor.

Cihazın genel performansı, Snapdragon 7 Gen 3 gibi daha güçlü işlemcilere sahip rakiplere kıyasla biraz geride kalıyor. Bu nedenle, yüksek grafik ayarlarında en iyi performansı beklememek gerekiyor.

Özet:

Vivo V50 Lite 5G, PUBG Mobile’da orta-yüksek grafik ayarlarında 40-60 FPS aralığında performans sunuyor. Smooth + High ayarlarında akıcı bir deneyim sağlarken, batarya ömrü ve ısı yönetimi açısından başarılı. Ancak, daha yüksek FPS (örneğin, 90 FPS) veya ultra grafik ayarları için bu cihaz uygun değil. Eğer daha yüksek performans arıyorsanız, aynı fiyat aralığında Snapdragon 7 Gen 3 veya daha güçlü bir işlemciye sahip cihazlara bakmanız önerilir.