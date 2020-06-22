Twitter Hesap Onaylatma Nasıl Yapılır?

Twitter kullanıcılarına onaylanmış hesap, mavi tık imkanı sunmaktadır.

Bu imkandan ünlüler, siyasiler gibi hayran kitlesi ve takipçi sayısı fazla olan kişiler yararlanmaktaydı. Twitter’da dahil olmak üzere diğer sosyal medya platformlarında bulunan onaylanmış hesaplar marka ve kurumsallık açısından büyük önem taşımaktadırlar. Artık belirli şartları sağlayabilen herkes mavi tık sahibi olabilmektedir.

Peki, Twitter’a onaylanmış hesap başvurusu nasıl yapılır, hangi hesaplar onaylanır, onaylanmış hesap alabilmeye dair şartlar nelerdir?

Mavi Rozet ve Mavi Tık Nedir?

Twitter hesaplarının profillerinde, isimlerinin yanında rozetler bulunmaktadır. Bu rozetler insanların ilgisine çekebileceğini düşünülen hesapların orijinal ve onaylanmış olduğunu göstermektedir. Onaylı hesapların en önemli ortak noktaları belirli bir bilinirliğe sahip olmaları, hatırı sayılır bir kitleye ulaşabilir olmalarıdır.

Profil ve tema rengine bağlı olmadan, rozetler her zaman aynı konumda ve aynı renkte yer almaktadır. Mavi onay tıkları Twitter tarafından yerleştirilmelidir. Belirli şartları sağlamadan, farklı konumlarda bulunan rozetler onaylanmış hesap özelliği taşımamaktadır.

Onaylanmış Hesap İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Doğrulanmış bir telefon numarası.

Doğrulanmış bir e-posta adresi.

Geçerli bir profil fotoğrafı.

Doğum tarihi.

Twitter’da bulunan biyografi bölümünün doldurulmuş olması.

Bir web sitesi.

Tweetlerin herkese açık olması.

İstenilenleri yerine getirdikten sonra Twitter’a hesap onaylatmaya dair başvurunuzu yapabilmektesiniz.

Bu işlemleri yapmadan önce, hesap onaylatılması işlemi için bilmeniz gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki tanınmış bir kişi olmanız ya da bir markaya sahip olmanızdır. Diğer önemli nokta da ilki kadar gereklilik arz etmektedir.

En az on bin takipçiye sahip olmanız gerekmektedir. Takipçilerin sahte ve etkileşimsiz hesaplar olmaması gerekmektedir. Aksi halde Twitter bu durumu tespit ederek hesabınıza onaylanmış ibaresini vermeyecektir. Bu noktalar ile beraber diğer gerekli şartları sağlıyorsanız, başvuru yapmaya hazırsınız demektir.

Twitter’a Hesap Onaylatma İşlemi Nereden Yapılmaktadır?

Twitter’ın hesap onaylatma işlemleri verification.twitter.com adresinden yapılmaktadır. Bu adreste yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra bilgileriniz tam ise, yapmanız gereken formu onaylayıp Twitter’a göndermenizdir. Değerlendirme süreci sonucunda Twitter hesabınızın onaylanıp onaylanmadığına dair sonucu e-posta yolu üzerinden gönderecektir.