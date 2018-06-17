Tuş takımlı BlackBerry KEY2 satış fiyatı açıklandı

Akıllı telefon sektörüne geç giren fakat ses getirmeye devam eden BlackBerry’nin yeni modeli olan KEY2 satışa sunuldu.

Bu modelin diğer telefonlara göre farkı tuşluu tasarımı olmasıdır.

Tuş takımlı akıllı telefonlar konusunda lider olan BlackBerry, KEY2’nin teknik özelliklerini üst seviyede tuttu. BlackBerry KEY2 modeli Çin’de satışa sunuldu. Çin’de ön sipariş alımına başlanan bu yeni model yurtdışında 128 GB dahili depolama hafızası olan versiyonu 700 dolardan satışa sunuldu.

BlackBerry KEY2 64 GB’lık dahili depolama hafızası olan versiyonu 620 dolardan satışa sunulacak. TL olarak hesapladığımızda yurtdışında 3000 TL civarında satılacak. Türkiye pazarına geldiğinde vergiler ile birlikte 3500 TL ile 4000 TL aralığında olacağını düşünüyoruz.

Bu fiyatlarda olunca ülkemizdeki akıllı telefon kategorisinde ne kadar talep göreceğini zaman gösterecektir.

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