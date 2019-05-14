Turkcell Full Spor servisi iptal etme ve abone olma

Turkcell FullSpor servisi hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Genellikle futbol tutkunlarının tercih ettiği bu servise abone olma ve iptal etme hakkında elimizden geldiği kadar bilgi vermek istedik.

İlk olarak Turkcell FullSpor abone nasıl olunur?

Abone olmak için sadece yapmanız gereken ABONE SPOR yazıp 1818‘e gönderilerek abonelik başlatılabilir.

İkinci bir yöntemi bulunuyor fakat pek tercih edilmiyor. Biz yinede eklemek istedik. Android için Turkcell Menü ikonuna tıklayarak, IOS için ise Telefon> Sim Uygulamaları adımlarını izleyerek menüye ulaşılabilir.

Turkcell Full Spor aylık ne kadar?

Bu servisi Full Spor Haber Paketi aylık 28TL’dir.

Turkcell Full Spor iptal etme

Paketi iptal ettirmek isteyenler olursa mesaj ekranını açıp IPTAL SPOR yazıp 1818’e gönderilerek servis aboneliklerini iptal edilebilir.

Not: Bu servisi 31 Mayıs 2019‘a kadar abone olursanız BIP‘te geçerli olan 1 GB internet paketi ile birlikte gelecektir.